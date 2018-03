Kilogramele în plus pot afecta memoria

Un nou studiu britanic sugerează faptul că, pe termen lung, persoanele supraponderale au o memorie mai slabă decât cele cu greutate normală. Astfel, la necazurile provocate de kilogramele în plus - diabet, hipertensiune arterială, boli cardiace - se adaugă și efectele asupra memoriei episodice.

Cercetarea, publicată în revista științifică The Quarterly Journal of Experimental Psychology, avertizează astfel persoanele supraponderale în privința unor tulburări cognitive.

În vederea realizării studiului, oamenii de știință au recrutat 50 de voluntari cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, cu un indice de masă corporală (IMC) între 18 și 51. Dintre participanți, 26 aveau o greutate normală (IMC sub 25), ceilalți 24 fiind supraponderali și chiar obezi (IMC peste 25). Cercetătorii au testat memoria participanților prin intermediul unui joc de căutare de comori pe calculator. Fiecare trebuia să ascundă obiecte, pe care să le găsească după câteva zile. Rezultatul a fost că persoanelor cu un IMC mai ridicat le-a fost mai greu să le descopere, relatează metronews.fr.





Când IMC-ul este sub 18, persoana este considerată slabă, dacă este cuprins între 18,5 și 24,9, greutatea este apreciată ca normală, iar între 25 și 29,9 este vorba de persoane supraponderale. Dincolo de 30 intervine obezitatea.

Cercetări anterioare sugeraseră deja o legătură între kilogramele în plus și dificultățile de învățare. Rezultatele noului studiu confirmă faptul că greutatea excesivă are efect asupra hipocampului, regiunea cervicală stimulată în efortul de memorare. "Această probabilitate este deosebit de îngrijorătoare deoarece se știe că memoria episodică influențează comportamentul alimentar și reglarea poftei de mâncare", arată dr Lucy Cheke, coautoare a studiului. Prin urmare, memoria ar putea întreține obezitatea și comportamentele alimentare asociate acesteia.

O memorie episodică cu deficiențe împinge persoanele supraponderale sau obeze într-un cerc vicios, făcându-le să mănânce mai mult. "Dacă au probleme în a-și aminti ultima masă, aceste persoane își vor regla mai greu aportul alimentar la mesele următoare", a declarat dr Lucy Cheke pe site-ul BBC.

