Klaus Iohannis: Mă voi vaccina anti-COVID public, pe 15 ianuarie

Potrivit acestuia, vaccinarea în masă reprezintă singura soluție pentru a ne reîntoarce cât mai rapid la normalitate. "Este esențial ca această campanie de vaccinare să reușească pentru a putea obține imunizarea populației la nivel național. Sunt convins că efortul susținut al întregii societăți timp de un an va fi răsplătit în 2021 dacă până în vară vom putea vaccina un procent semnificativ din populație. Până atunci, măsurile de protecție rămân imperative. Suntem încă departe de o incidență care să permită relaxarea restricțiilor", a adăugat șeful statului.

"Decizia a fost să fie vaccinat în primul rând personalul medical, și acest lucru se întâmplă. Nu am dorit nici eu nici premierul să ne băgăm în față, ar fi fost probabil mesajul greșit, dar vineri începe a doua etapă de vaccinare, în care este prevăzută vaccinarea personalul din învățământ, peste 65 de ani, cu boli cronice, dar și a personalului esențial. Pentru a marca debutul campaniei de vaccinare din etapa a doua eu mă voi vaccina public vineri, 15 ianuarie", a declarat președintele Klaus Iohannis.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Sănătate 13 Ianuarie 2021, ora: 12:28

In primul rand, pentru a va da seama de ce muraturile va pot ajuta sa slabiti, este bine de cunoscut faptul ca au foarte putine calorii. Mai precis, un castravete murat de peste 140 de grame nu are decat 17 calorii, 200 de grame de varza murata nu au decat 25 de calorii si o gogonea medie are...