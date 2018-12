Klaus Iohannis: „România este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene”

Moto: „Este timpul să luăm apărarea Românismului în propria lui țară. Căci, numai câțiva ani încă, dacă spiritualitatea lui se va confunda cu demagogia, toată puterea educativă a acestei spiritualități va fi compromisă” (C. Rădulescu-Motru)

Cum vă spuneam, cu câteva săptămâni în urmă, am fost la Istanbul, dar nu doar în excursie, ci ca participantă la cea de-a 37-a ediție a Târgului Internațional de Carte TÜYAP de la Istanbul, între 10 și 12 noiembrie. Evenimentele au fost organizate de Institutul...

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenko!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc. Atunci nici nu bănuiam măcar că, scandând „Jos,...

Varza este bogată în fibre alimentare, are puţine calorii, multe minerale şi vitamine şi ajută să slăbim natural .

"Am avut discuţii aici cu ministrul pentru Afaceri Europene şi cu doamna ambasador Odobescu şi cu alţi colegi. Lucrurile se mişcă şi asta cred că este o veste bună şi pentru români şi pentru partenerii noştri europeni. Chiar dacă avem intern unele abordări dificile, suntem rezonabil de bine pregătiţi" , a mai spus preşedintele.

"Am în aceste două zile întâlniri foarte importante cu lideri europeni. Tema principală este evident Preşedinţia Consiliului UE pe care o preluăm în ianuarie. Avem dosare grele, este Brexit, migraţia, cadrul financiar multianual şi este Summit-ul de la Sibiu pe care vrem să îl organizăm bine pentru că vin alegerile europene. Noi suntem pregătiţi. Întotdeauna e loc de mai bine, dar vreau să vă spun că după anumite sincope care au existat şi pe care le-am subliniat la vremea respectivă, pregătirile sunt în fază bună" , a declarat preşedintele Klaus Iohanni, înaintea de a participa la reuniunea Consiliului European la Bruxelles.

