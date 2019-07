Kovesi are probleme mari! Pentru ce este anchetată

Laura Codruța Kovesi are din nou probleme. Dezvăluirile lui Marius Oprea au băgat-o în bucluc. Istoricul a vorbit despre documentele din arhivele fostei securităţi care ar fi fost distruse cu aprobarea Laurei Codruța Kovesi, în funcţia pe care aceasta a deţinut-o.

Marius Oprea i-a trimis o scrisoare lui Bogdan Licu, procurorul general interimar, în care Kovesi este vizată. Potrivit Antena 3, procurorul general interimar ar fi pornit o anchetă în urma dezvăluirilor făcute de istoric.

„Documente importante din arhiva fostei securităţi au ajuns la Parchetul General. Este neîndoielnic. Asta se arată clar în hotărârea de guvern promovată de guvernul Roman. Acum nu ştiu dacă la Parchetul General se mai află astfel de documente. Trebuie să se clarifice unde au ajuns, dacă nu cumva au fost distruse. Am avut informaţii, inclusiv din interiorul Parchetului General, că asemenea operaţii au avut loc, începând mai ales din 2008. Dar ele au continuat şi s-a distus o canitate mare de documente. Eu am intrat în posesia a şase dosare, copii scanate, care se aflau printre cele care urmau să fie distruse. Au fost cumpărate dintr-un anticariat bucureştean de un cunoscut şi m-a înştiinţat despre acest lucru şi mi-a trimis copiile. Dosarele provin de la arhivele unor instanțe militare teritoriale şi de la arhivele militare de Bucureşti. Au avut loc asemenea distrugeri pentru că am informaţii din interiorul Parchetului. Prefer să nu bag pe nimeni la apă, spunând despre ce persoană este vorba”, a declarat istoricul Marius Oprea.

Seria dezvăluirilor nu se oprește aici. „Documentele au ajuns la Parchetul General. Procedura ar fi una simplă: domnul Bogdan Licu să verifice cât anume din arhiva fostei securităţi, predată, foarte probabil, în baza unui proces verbal de predare-primire, în 1990, de către SRI, la Ministrul Public, se mai află acolo. Cred că miza este una mai largă şi face parte dintr-un scenariu complex, lung şi din punctul de vedere al organizatorilor lui de camuflare a caracterului criminal al regimului comunist. Nu prea îi interesa ce anume conțineau dosarele distruse pentru că ele fiind dosarele securităţii era clar că nu aveau în ele lucruri bune”, a mai spus Oprea.

Istoricul a vorbit și despre distrugerea acestora. „În legătură cu o procedură de distrugere… Ea este promovată de un responsabil al arhivei respective, în cazul de faţă generalul Ioan Vasilache, care conducea Direcţia Parchetelor Militare şi trebuie neapărat avizat acest proces verbal de distrugere de şeful unităţii, pe atunci procurorul general Laura Codruța Kovesi. Fireşte că există un aşa temei legal al distrugerii pentru că documentele depăşiseră termenele de păstrare, dar pe de altă parte, conform legii CNSAS, ele ar fi trebui predate acestei instituţii. Chiar dacă erau dosare de la arhivele tribunalelor teritoriale militare, ele priveau condamnarea la moarte sau instrumentarea unor dosare de către procurori militari sub coordonarea fostei securităţii. Ori, aşa ceva nu trebuia distrus, era o valoare istoricp inestimabilă pentru cercetători şi nu numai. Asta a făcut parte şi dintr-o operaţiune generală de muşamalizare a trecutului comunist”, a mai spus Marius Oprea, conform Antena 3.

