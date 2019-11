Kozak: Datoria istorică a MoldovaGaz ar putea fi INCLUSĂ în tariful achitat către GAZPROM

Miercuri, am urmărit emisiunea „Studio deschis” de la postul de televiziune TV7, în cadrul căreia „s-au confruntat” deputatul comunist Mark Tkaciuk și președintele de onoare al PD, Dumitru Diacov.

"Am convenit să extindem contractul în condiţiile existente. Acesta este convenabil pentru Moldova în ceea ce ţine de preţurile gazelor pentru anul viitor. Formula existentă devine foarte rentabilă pentru Moldova. Am discutat problema (și o vom examina împreună cu "Gazprom"-ul) de a include în acest tarif, ce va fi redus substanțial, a unui adaos, ce va permite rambursarea treptată a acestor datorii", a declarat Kozak.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)