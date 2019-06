La Cahul s-au reunit ciclişti, participanţi ai unui proiect internaţional dunărean

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Pregătisem altceva pentru acest col de pagină, dar, când am dat în arhiva mea de un articol mai vechi, semnat de + IPS Bartolomeu Anania, am decis să renunţ la el în favoarea articolului acestui cunoscut scriitor şi cleric ortodox român (n. 18 martie 1921 – d. 31 ianuarie...

Compania românească Transgaz din România nu va reuşi să finalizeze în acest an construcţia gazoductului Ungheni-Chișinău, așa cum era convenit anterior. Cel mai probabil că interconectorul va fi gata abia în august 2020, transmite Mold-street.

Dunărea are o importanță deosebită pentru biodiversitatea Europei, adăpostind specii rare de animale și plante, precum și oferind condiții de viață pentru 110 milioane de locuitori din spaţiul dunărean. Ariile protejate dunărene sunt cele mai importante zone pentru conservarea unei bogate şi variate biodiversităţi. Digul de-a lungul Dunării uneşte habitate valoroase, cu o infrastructură verde inedită, protejând în acelaşi timp de inundaţii. Acest dig dunărean este şi un "coridor", folosit în mai multe scopuri, inclusiv turistic.

Până a ajunge la Prutul de Jos, EuroVelo 6 are în palmares 3.000 de kilometri, 10 țări din regiunea Dunării, 17 zone protejate şi 120 acțiuni de conservare sub egida DANUBEPARKS.

