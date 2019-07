Lanţul Cărtureşti intră pe piaţa din Republica Moldova /// Librăria va fi în centrul comercial MallDova

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Reţeaua Cărtureşti a reuşit să ajungă anul trecut la afaceri de 28 de milioane de euro iar pentru acest an oficialii estimează o creştere cu o cifră.

Shopping MallDova din Chişinău are o suprafaţă de 75.000 mp şi 100 magazine, restaurante, zone de agrement şi cinema.

„Deschidem un magazin pe 380 de metri pătraţi în centrul comercial MallDova (deţinut de Anchor Grup-n.red), singurul centru din Chişinău. Această piaţă are nevoie de o ofertă largă şi completă de carte, de aceea am ales să deschidem la Chişinăru. Cred că impactul pe piaţa culturală va fi foarte mare“, a spus pentru ZF Şerban Radu, unul din cei doi acţionari ai lanţului.

