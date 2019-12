Lapte de vacă, oaie, capră sau bivoliţă. Care este cel mai bun pentru sănătatea ta

Conform statisticilor, romanii sunt pe penultimul loc in Europa in privinta consumului anual de lapte: 12,6 litri pe cap de locuitor, fata de 67,5, cat este media de consum in Europa Occidentala.

Consumul de lapte ar trebui sa fie o prioritate pentru noi, in special in perioada de crestere, dar si mai tarziu in viata. Conform studiilor, laptele contine numerosi nutrienti esentiali pentru sanatatea oamenilor (calciu, proteine, potasiu, fosfor, vitamina D, B12 si A, riboflavine si niacina).

Iata mai jos care sunt beneficiile si proprietatile laptelui de vaca, capra, oaie si bivolita:

Lapte de vaca

Laptele de vaca are proprietati nutritionale importante, fiind o sursa de proteine slabe, continut mare de elemente nutritive, inclusiv fosfor, vitamina D, potasiu, riboflavina si niacina, importante pentru sanatate. De asemenea, laptele de vaca este foarte bogat în calciu, un singur pahar asigurand 30% din necesarul zilnic.

Lapte de capra

Laptele de capra este bogat in fier, fosfor, seleniu si magneziu, contine proteine, aminoacizi si este mai sarac in grasimi, in comparatie cu laptele de vaca. Acesta are mai mult calciu decat laptele de vaca (cu 13% mai mult decat laptele de vaca) si e mai bogat decat acesta in vitaminele A, B2 si D, insa e mai sarac in acid folic, zinc si vitamina B12. Laptele de capra are o structura mult mai apropiata de cea a laptelui matern si este ideal pentru imbunatatirea densitatii osoase si pentru prevenirea bolilor cardiovasculare.

Lapte de oaie

Laptele de oaie aduce si el numeroase beneficii pentru sanatate. Are un gust deosebit, similar cu cel al carnii de oaie, asadar, nu e pe placul tuturor. Cu 5,4 g proteine la 100 g lapte, laptele de oaie este mai bun decat laptele de vaca (3,2 g), lapte de capra (3,1 g) si lapte de bivolita (4,5 g), iar acest lucru il face sa fie un aliment foarte important pentru o crestere si dezvoltare cat mai sanatoasa.

Lapte de bivolita

Laptele de bivolita este foarte gustos si are mai multe proteine in comparatie cu celelalte tipuri de lapte, srie sfatnaturist.ro. Continutul de grasime mai ridicat situeaza laptele de bivolita pe primul loc fata de celelalte tipuri de lapte, iar puterea de smantanire a laptelui de bivolita este mai mica decat aceea a laptelui de vaca. Totusi, chiar daca este mai gras decat cel de vaca, acesta are mai puţin colesterol. Avantajul este ca iti creste senzatia de satietate pentru mai mult timp, iar dezavantajul este ca e greu digerabil.