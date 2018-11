Există o vorbă românească: „Ce are de-a face căciula cu prefectura”, care i se potrivește ca o mănușă lui Igor Dodon. Săptămâna aceasta la un post de televiziune privat, care reflectă doar „realizările” socialiștilor, Igor Dodon a dat un interviu în care a...

Prețurile petrolului au scăzut marți cu peste 7%, la cele mai reduse nivele din ultimul an, pe fondul evoluției negative a pieței de pe Wall Street, provocată de îngrijorările tot mai mari legate de încetinirea creșterii economiei globale, transmite Reuters. Cotația...

Reprezentantul Coreei de Sud, Kim Jong Yang, a fost ales președinte al Interpol în urma sesiunii adunării generale a organizației care avut loc in Dubai. Anterior, principalul favorit pentru această funcție a fost generalul rus Alexander Prokopciuk, transmite BBC.

Ucraina marchează astazi a cincea aniversare de la începutul protestelor din Maidan. La Kyiv, are loc un serviciu divin și se depun flori la Memorialul ”Eroilor Sutei Ceresti”. În plus, astăzi, ca parte a campaniei „Nu vom uita”, în capitala Ucrainei...

International Academy of Television Art and Sciences, organizaţia care decernează aceste premii, este alcătuită din reprezentanţi ai marilor companii mass-media şi personalităţi din industria de divertisment din peste 50 de ţări.

Cea de-a 46-a gală International Emmy Awards, organizată luni seară, la hotelul Hilton din New York, a recompensat, ca în fiecare an, excelenţa în producţiile de televiziune realizate în afara Statelor Unite.

Premiul categoriei "Arts programming" a fost atribuit producţiei olandeze "Etgar Keret: Based on a True Story", în timp ce trofeul pentru cel mai bun serial de comedie l-a primit producţia "Nevsu" (Israel).

Producţia spaniolă "La Casa de Papel", creată de Alex Pina, a primit premiul International Emmy pentru cel mai bun serial, în timp ce BBC a primit distincţiile pentru cel mai bun documentar, "Good bye Aleppo", şi cea mai bună miniserie, "Man in an Orange Shirt", cu Vanessa Redgrave.

Starul danez Lars Mikkelsen a primit premiul pentru cel mai bun actor, pentru rolul din serialul scandinav "Herrens Veje/ Ride Upon the Storm", în timp ce nemţoaica Anna Schudt a primit trofeul pentru cea mai bună actriţă, cu rolul din "Ein Schnupfen hätte auch gereicht" (RTL Television, Germania), scrie Mediafax.

Actorul danez Lars Mikkelsen, serialul "La Casa de Papel/ Money Heist" şi documentarul "Good Bye Aleppo" se numără printre marii câştigători ai ediţiei de anul acesta a premiilor International Emmy, potrivit The Hollywood Reporter.

