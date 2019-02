Laura Codruţa Kovesi, pusă sub acuzare de Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie

Laura Codruța Kovesi, fosta şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), a anunţat că a fost pusă sub acuzare în calitate de suspect, de Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Kovesi precizează că are calitatea de suspect într-un dosar în care acuzaţiile sunt de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, potrivit europafm.ro

