Lecţia practică de gramatică: Unde nu-i logică, vai de frază!

Un moderator de la un post de televiziune a spus:

Ai făcut lucrul acesta, ai intrat în această campanie şi înţeleg că unul dintre lucrurile… pentru că în mod inevitabil aş vrea să ajungem la chestia asta şi oarecum să o rezolvăm din start pentru a nu fi cu această povară că trebuie să clarificăm şi această chestiune oricât de nu ne-ar face plăcere. Lucrul care s-a pus în discuţie este de ce ai folosit conturile tale…



Care sunt problemele acestui enunţ?

Textul este incoerent, ideile nu sunt duse până la capăt, anunţul e dezorganizat, fragmentat, sunt prezente multe cuvinte vagi (lucru, chestiune, oarecum). Propoziţia concesivă „oricât de nu ne-ar face plăcere” este greşit construită, amestecând mai multe tipare („oricât de puţină plăcere ne-ar face”, „oricât ne-ar displăcea”). Redactorul a vrut, probabil, să se exprime „cu menajamente”, dar rezultatul e un text încâlcit, din care nu se înţelege nimic. Astfel de enunţuri sunt inacceptabile, pentru că sunt ilogice, prolixe, au topică greşită, ideile sunt lăsate în aer, se amestecă registrele, conţin clişee. Exemple de astfel de texte dezorganizate sunt şi cele două enunţuri de mai jos, în care te invităm să identifici greşelile:

1. Da, vreau să vă-ntreb, partidul acesta care se face acuma, prezidenţial, n-ar trebui să-şi pună şi el, d-aia avem Primăria Capitalei, noul partid cum se va numi el, facem ceva pentru oamenii ăştia sau ne batem în continuare joc de ei?

2. Cadoul perfect este acela dăruit din inimă, cu semnificaţie şi, mai ales, cu tradiţie românească. Şi cum lumea veche din care ne tragem a devenit o podoabă rafinată, cele mai multe lucruri ţărăneşti nu mai au pentru noi nicio utilitate. Au totuşi o frumuseţe aparte şi pot fi cadoul potrivit pentru persoana iubită.

Nota redacţiei: astăzi, încheiem rubrica „Eşti COOL şi dacă vorbeşti corect”, dar vă îndemnăm că citiţi în continuare TIMPUL, pentru că vom reveni cu o nouă „Lecţie practică de gramatică”, al cărei scop este cultivarea limbii române.