Pe crawlul de la televizor am văzut scris:

Din câte am înţeles de la medicul Stelei există speranţe să se refacă.

De ce nu e corect?

La nivelul frazei, dacă o propoziţie subordonată circumstanţială este aşezată înaintea regentei, se desparte prin virgulă de aceasta. La nivelul propoziţiei, circumstanţialul aşezat înaintea regentului este urmat adesea de virgulă.

Din câte am înţeles de la medicul Stelei , există speranţe să se refacă.



Am înregistrat şi următoarele contexte în care virgula lipseşte:

Dacă învinge Al Jazzera eu tot cred că…

7-8 dacă am face am reuşi să ne calificăm.

Sentimental m-aş bucura foarte mult să cădem cu Bayern.