Legătura dintre migrene, dureri de cap şi schimbările de vreme

Potrivit unui studiu din 2017, presiunea barometrică şi schimbările climatice pot prezice şi severitatea durerilor de cap şi migrenelor. De exemplu, autorii studiului au notat că o scădere a presiunii barometrice duce la reducerea circulaţiei sangvine, care poate juca un rol important în nivelul durerii pe care o persoană o poate experimenta. Într-un alt studiu publicat în Journal of Headache Pain, cercetătorii au descoperit că 52% dintre participanţi (toţi cu migrene) au raportat o sensibilitate la temperatură. Tot în acest studiu s-a descoperit că persoanele sensibile la temperaturi erau mai predispuse să se confrunte cu migrene pe timpul iernii.

Cu siguranţă de-a lungul timpului ai auzit persoane menţionând că umiditatea sau temperaturile scăzute le provoacă migrene şi, cel mai probabil, te întrebi dacă într-adevăr ar putea exista o legătură între vreme şi durerile de cap. Durerile de cap pot apărea din varii motive. Faptul că nu te hidratezi suficient este principalul factor, urmat de stres, schimbările hormonale şi cofeina, dar ce să vezi, există o corelaţie şi în privinţa vremii. Experţii sunt de părere că schimbările de sezon şi schimbările bruşte de temperatură sunt un declanşator al durerilor de cap şi migrenelor. Schimbările climatice: cum declanşează migrenele şi durerile de cap ”În cazul unor persoane, schimbările presiunii barometrice (cantitatea de aer din atmosferă), dar şi temperaturile scăzute sau crescute aduc schimbări la nivelul temperaturii corpului, iar astfel apar migrenele sau durerile de cap”, explică Sara Crystal, medic neurolog din New York.

Actualitate 4 Noiembrie 2019, ora: 13:07

