Libia în pragul unui nou conflict

Pentru Egipt, stat care are graniță directă cu Libia, implicațiile pe frontul libian are conotații mult mai complexe, motiv pentru care regimul de la Cairo îl privește pe Haftar ca singurul actor care poate eradica milițiile islamiste din Libia, creând totodată o zonă tampon între Egipt și posibilele zone africane controlate de către luptătorii autoproclamatului Stat Islamic. Un conflict armat pe termen lung ar crea o nouă criză umanitară în Nordul Africii, care ar conduce la noi fluxuri de migranți către Uniunea Europeană, pe trasee directe, eliminând posibile bariere așa cum a fost cazul Turciei privind criza din Siria.

Cum era de așteptat, un stat cu rezervele de petrol, pe care Libia le are, nu are cum să excludă absența unor interese externe. Dacă Qatar sau Turcia nu privesc cu ochi buni ofensiva militară, marjând mai degrabă pe un dialog între facțiuni, care ce-i drept este un scenariu utopic, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Franța dar mai ales Egipt sunt aliați tradiționali ai lui Haftar.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 24 Aprilie 2019, ora: 10:19

An de an, cu ocazia Paştelui ortodox, credincioşii se bucură de ceea ce ei numesc minunea Sfintei Lumini. Acest eveniment miraculos se petrece an de an în Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim, în timpul slujbei de vecernie ce are loc în Sâmbăta Mare,...