Lidera PAS Maia Sandu spune că nu are de gând să discute cu fostul premier Vlad Filat

Lidera PAS Maia Sandu a spus că nu are de gând să discute cu fostul premier Vlad Filat, eliberat din închisoare săptămâna aceasta, și a opinat că el nu are viitor în politică, întrucât „moldovenii vor să fie conduși de oameni onești”. Vorbind la TV8, Maia Sandu a spus: „Nu îl văd în calitate de concurent politic, nu îmi fac griji”. O declarație asemănătoare a făcut recent și liderul PPDA Andrei Năstase. După ieșirea din închisoare în baza unor înlesniri contestate de noua putere de la Chișinău, Filat, care fusese condamnat la nouă ani de închisoare pentru corupție, a spus că nu se va întoarce în politică, dar a sugerat că ar putea oferi servicii de consultanță politică.

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

