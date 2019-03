Liderul clanului mafiot Gambino, Frank Cali, ASASINAT în faţa casei sale din New York

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat că 500 din cele 2.000 de cuvinte moștenite la noi au fost păstrate în toate cele nouă...

De la 1 ianuarie 2019, prețul gazelor naturale livrate în R. Moldova de către compania de stat a F. Ruse Gazprom constituie 237, 46 de dolari pentru o mie de metri cubi. Acest tarif e valabil doar pentru primul trimestru al acestui an, se arată într-un răspuns pentru...

Președintele și oamenii săi vor o Europă slabă și divizată. Brexit va asigura parțial acest lucru, se arată într-o analiză semnată de jurnalista britanică Natalie Nougayrède în The Guardian.

Autorităţile americane şi italiene îl considerau membru al Cosa Nostra şi drept un ambasador la New York al familiilor mafiote din Sicilia.

Născut la New York în 1965, din părinţi sicilieni din Palermo, Cali s-a implicat de tânăr în mafia new-yorkeză, scrie EFE.

Asasinarea lui Cali este prima în zeci de ani a unui şef mafiot în New York şi de cel mai important nivel în familia Gambino de când, în 1985, John Gotti ordonase uciderea liderului de atunci Paul Castellano pentru a prelua puterea în organizaţie.

Familia Gambino, una din cele cinci care alcătuiesc mafia siciliană din New York, a ajuns să fie considerată cea mai mare organizaţie criminală din Statele Unite axată pe toate tipurile de activităţi ilegale, până la decăderea ei în anii 90 ca urmare a acţiunilor întreprinse de autorităţi.

Liderul clanului mafiot Gambino, Francesco 'Frank' Cali, a fost asasinat miercuri noaptea în faţa casei sale din New York, a informat poliţia, citată de EFE și Agerpres.

