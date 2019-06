Liderul Grupului ALDE din Parlamentul European: Toţi actorii politic de la Chişinău trebuie să respecte legea şi să găsească o soluţie prin dialog

Toți actorii politici din Republica Moldova trebuie să respecte legea, să acționeze calm și să găsească o soluţie prin dialog.



Este poziţia liderului grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, exprimată pe Twitter, în data de 9 iunie.

“Pe măsură ce criza politica din Moldova se agravează, este foarte important ca toți actorii politici să respecte legea, să acționeze cu calm și să găsească o soluţie prin dialog”, se conţine în postarea lui Guy Verhofstadt.



As the political crisis in #Moldova deepens, it is critical all stakeholders respect the rule of law, exercise restraint & find a way through with dialogue. (1/2)https://t.co/MsBlTYdKZr