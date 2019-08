Lista adreselor care vor fi deconectate astăzi de la energia electrică

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Numele tinerei este Ester sau prescurtat Stasia. Alena Konstantinova a scris în grupul ГБМ: „Prieteni, am nevoie de ajutor! O adolescentă a dispărut! A dispărut aseară. Poliția a fost anunțată. Preliminar s-ar afla în sectorul Rîșcani. Astăzi (11 august )...

Mai mulți angajați ai companiei Evrascon JSC, care efectuează lucrări de reparație a drumului Ungheni–Chișinău, se plâng că nu și-au primit salariile de jumătate de an. Mai mult, muncitorii sunt îngrijorați că nu își vor primi, în general, lefurile...

12. Comrat (UTA Găgăuzia): or.Comrat: str.Comsomoliscaea, Fontannaea, Grigore Cotovschi, Maxim Gorki, Pobeda, Tretiakov – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or.Vulcănești: str. 25 let Moldavii, Ciapaeva, Ivan Turghenev, Lenin, Sov.Armii, Vladimir Maiacovski – parțial, în intervalul de timp între 10:00 – 16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor or.Vulcănești: str.Molodejnaea, Nicutova, Oleg Coşevoi, Svetlaea, Vasilii Jukovski, Vasilii Jukovski str-la, Vinogradnaea – parțial, în intervalul de timp între 09:45 – 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s.Cazaclia: str.Dimitrova, Crupscaea 7 – parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 16:30 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s.Chiriet-Lunga: str.Comsomolskaia, Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Sadovaea, Serghei Lazo – parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 18:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Astfel, „Red Union Fenosa” S.A. anunţă că luni, 12 august 2019, lumina va fi deconectată pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos: 1. Chişinău, sectorul Buiucani: str.Alba Iulia 75, 75Q,V, 79/1, 79/2, 81, 81/2, 81/3, 81/4, 81/5, 81/6, 81/7, 81/8, 85/2, 89/2, 89/3, 93/2, 97/2, 188/1, șos.Balcani 11, Basarabilor 1-25, 2-26, Codrilor 8-10, Ion Buzdugan 4-24, Mușatinilor 1-29 – în intervalul de timp între 11:00 – 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

