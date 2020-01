Lista completă a premiilor date la gala de decernare a Globurilor de Aur 2020

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite în cadrul celei de-a 77-a ediţii a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (HFPA), duminică seară, la Los Angeles. Tom Hanks a primit, duminică noapte, premiul pentru întreaga activitate, transmite Agerpres.

CINEMATOGRAFIE:

Cel mai bun film - dramă: "1917"

Cel mai bun film - comedie/musical: "Once Upon a Time... in Hollywood"

Cel mai bun regizor: Sam Mendes ("1917")

Cel mai bun actor într-un film-dramă: Joaquin Phoenix ("Joker")

Cel mai bun actor într-un film - comedie/musical: Taron Egerton ("Rocketman")

Cea mai bună actriţă într-un film - dramă: Renee Zellweger ("Judy")

Cea mai bună actriţă într-un film - comedie/musical: Awkwafina ("The Farewell")

Cel mai bun actor în rol secundar: Brad Pitt ("Once Upon a Time... in Hollywood")

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Laura Dern ("Marriage Story")

Cel mai bun scenariu: Quentin Tarantino ("Once Upon a Time...in Hollywood")

Cea mai bună coloană sonoră: Hildur Guonadottir ("Joker")

Cel mai bun cântec original: "I'm Gonna Love Me Again", interpretat de Elton John în filmul "Rocketman"

Cel mai bun film străin: "Parasite" (Coreea de Sud)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: "Missing Link"

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Tom Hanks

TELEVIZIUNE:

Cel mai bun serial-dramă: "Succession"

Cel mai bun serial - comedie/musical: "Fleabag"

Cel mai bun actor într-un serial-dramă: Brian Cox ("Succession")

Cel mai bun actor într-un serial - comedie/musical: Ramy Youssef ("Ramy")

Cea mai bună actriţă într-un serial-dramă: Olivia Colman ("The Crown")

Cea mai bună actriţă într-un serial-comedie/musical: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag")

Cea mai bună miniserie/lungmetraj TV: "Chernobyl"

Cel mai bun actor într-o miniserie/lungmetraj TV: Russell Crowe ("The Loudest Voice")

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/lungmetraj TV: Michelle Williams ("Fosse/Verdon")

Cel mai bun actor în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Stellan Skarsgard ("Chernobyl")

Cea mai bună actriţă în rol secundar într-un serial, miniserie sau lungmetraj TV: Patricia Arquette ("The Act")

Premiul onorific Carol Burnett: Ellen DeGeneres.