Litvinenco (PAS): Cu voturile cui se poate învesti un Guvern „de salvare naţională”?

Deputatul PAS Sergiu Litvinenco sugerează că în Parlament nu există suficiente voturi pentru a fi votat un Guvern „de salvare naţională”, aşa cum sugerează Platforma Demnitate şi Adevăr.

„Chiar dacă asta ar înseamna amânarea (sau chiar anularea) alegerilor anticipate, admitem pentru o clipă aşa un scenariu. Întrebarea este următoarea: cu voturile cui se poate învesti un astfel de guvern în condiţiile în care pentru aceasta sunt necesare 51 de voturi? PAS are 15 mandate, PPDA are 11 mandate, PUN are 1 mandat, PD are 11 mandate.

În total obţinem 38 de mandate. Mai este nevoie de încă minim 13 mandate. De unde le luam? De la Dodon+Nichiforciuc&Andronache (39 de mandate)? De la Şor-Pentru Moldova (16 mandate)? De la Pro Moldova (7 mandate)?”, se întreabă Sergiu Litvinenco.

În acest context, Litvinenco insistă pe ideea că din actuala componenţă a Parlamentului nu se poate construi o majoritate credibilă care să învestească un guvern care să lucreze pentru oameni.

„Fără alegeri parlamentare anticipate, grupările Dodon-Plahotniuc-Şor-Nichiforciuc&Andronache vor continua să controleze Republica Moldova.

Mai este un lucru interesant. Scopul de facto a grupărilor Dodon-Plahotniuc-Şor-Nichiforciuc&Andronache nu este guvernarea ţării. Cu atât mai mult guvernarea eficientă a treburilor publice. Scopul lor, dincolo de continuarea hoţiilor, este evitarea anticipatelor. Şi – cred ei – odată cu aceasta, poate, va scădea ratingul oponentului. Adică ei joacă şah, nu fac politică. Cred că e timpul să le dăm mat.”



