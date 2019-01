LIVE VIDEO / Fenomen astronomic spectaculos: Eclipsă totală de Lună, vizibilă în România

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Lacul Mercer, un lac subglaciar situat la aproximativ un kilometru sub gheaţa Antarcticii, a rămas nederanjat timp de 1.000 de ani, până când o echipă de cercetători a decis recent să vadă ce se ascunde în el. Descoperirile au fost surprinzătoare.

Astăzi voi scrie despre socialism si cererile socialismului, deoarece ne vom lovi de ele în anii ce vor urma şi e bine să ştim de acum ce urmări vor avea asupra societăţii. Deşi aceste ideile sunt larg răspândite în mediul online* şi offline, am hotărât...

Reprezentanții ÎMGFL strâng din umeri și afirmă că nu pot interveni În dimineața zilei de marți, am surprins-o pe Valentina Mihailenco, o pensionară care locuiește într-un apartament modest din sectorul Buiucani al Capitalei, curățind igrasia care, de aproape...

După respingerea în Parlamentul britanic a acordului pentru Brexit negociat de premierul Theresa May cu UE, avertismentele privind impactul dramatic pe care o ieşire haotică a Marii Britanii din bloc l-ar avea asupra celei mai mari economii europene, cea germană, încep să...

Conform www.superstitii.ro, oamenii credeau că atunci când este eclipsă de Lună sau de Soare “dracii sunt vinovaţi că vin şi-o fură de pe cer” sau dacă era eclipsă parţială, vinovaţi se făceau vârcolacii care “veneau s-o mănânce”. Evenimentul mai era considerat şi ca o pedeapsă de la Dumnezeu pentru păcatele oamenilor. Conform Magdei Stavinschi, doctor în astronomie, cercetător la Institutul Astronomic al Academiei Române, citată de PROTV, miturile legate de eclipse "sunt clasice şi au venit din necunoaştere". Cercetatorul a precizat însă că acestea sunt legende şi mituri care rămân deocamdată la nivelul poveştilor populare şi nu au nicio influenţă asupra omului.

În timpul eclipselor de Lună, organismul uman are de suferit. Astrologii spun că se accentuează stările emoţionale şi că unii dintre noi putem fi puşi în faţa unor decizii importante, însă fiecare pas trebuie bine gândit. Din vechime însă, evenimentele astronomice le-au dat de gândit oamenilor simpli. Ţăranul român a asociat dintotdeauna semnele de pe cer cu numeroase calamităţi.

Ieşirea din umbră va începe la ora 08.51, când Luna se află sub orizont, iar eclipsa se va sfârşi la ora României 09.48. În noaptea de 20 spre 21 ianuarie, va avea loc fenomenul „super Luna sângerie a lupului”, o combinaţie între eclipsă totală şi super-Lună, care va fi vizibil în America de Nord şi de Sud, în anumite părţi din Europa şi puţine regiuni din Asia. Următoarea eclipsă totală de Lună va avea loc pe 26 mai 2021.

