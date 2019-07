Liviu Dragnea, la un pas să scape! Decizia care aruncă procesele în aer. Se întâmplă în scurt timp

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

Bărbatul a început să-şi injecteze venin de viperă în sânge şi susţine că acest ritual îl face mai tânăr şi mai sănătos, scrie The Guardian.

Moldova va trebui să se resemneze cu realitatea unui an de stagnare. Momentul este foarte rău căzut pentru toate țările asociate cu UE, ba chiar și pentru țările est-europene care sunt deja membre în UE.

Mandatele de securitate națională (MSN) nu se mai pot utiliza în dosarele obișnuite. Cu alte cuvinte, dacă în timp ce monitorizează o persoană pentru infracţiuni de terorism, SRI află că acea persoană sau altele comit şi o infracţiune de corupţie, evaziune fiscală sau un viol, de exemplu, serviciul nu mai poate trimite probele la Parchet pentru ca faptele să fie instrumentate în cadrul unor dosare penale de corupţie, evaziune fiscală sau viol. Doar probele pentru terorism rămân valabile în dosarul de terorism. Au fost limitate denunțurile la maximum un an de la comiterea faptei pentru ca o persoană să beneficieze de dispozițiile referitoare la reducerea limitelor de pedeapsă.

Potrivit informațiilor oferite de de G4media, reducerea termenelor de prescripție îi ajută pe inculpații ale căror procese se rejudecă de la zero, ca urmare a deciziei CCR de ieri, 3 iulie 2019: Vâlcov, Udrea, Bica, Șova, familia Cosma. De asemenea, eliminarea din dosarele obișnuite a probelor făcute de SRI pe mandat de siguranță națională (MSN) l-ar putea ajuta pe Liviu Dragnea în dosarul Tel Drum. Potrivit unor surse din rândul avocaților, dosarul Tel Drum abundă de înregistrări făcute de SRI pe MSN, pe securitate economică.

