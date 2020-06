Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

„Nu știu dacă va fi ședința Consiliului Politic, dar am auzit că va fi ședința fracțiunii. Am auzit că vor fi luate decizii privind remanieri la nivel de conducerea partidului și...

„Astăzi Filip are de ales între a mai sta câteva luni în fruntea PD-ului pentru a-i asigura un confort parlamentar lui Dodon sau să lupte pentru propria-i demnitate și...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Reocuparea Basarabiei la sfârşitul lunii august 1944 a însemnat reintroducerea terorii în ţinut. De această dată, pe lângă deportări, rusificare, colectivizare etc.,...

Mihai Eminescu are pentru mulţi o imagine asemeni luceafărului din poezia cu acelaşi nume-rece, distant faţă de ceea ce se petrecea în veacul său, căutând iubirea eternă etc....

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că...

„Aveam doar 16 ani. Am fost judecată cu proces şi condamnată politic la 10 ani, ca duşman al poporului rus. În lagăr, la Polul îngheţat, foamete cruntă după un război nimicitor, gerul...

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Am publicat în această săptămână (luni-joi) o serie de articole despre relaţiile dintre cele două maluri ale Prutului în perioada comunismului, încercând să le surprind printr-o cronologie a evoluţiei relaţiilor dintre Moscova şi Bucureşti în anii 1950-1989....

Cu Jupiter în conjuncție cu Pluto chiar în ultima zi din iunie, luna iulie începe sub bune auspicii din punct de vedere al banilor. Se știe că Jupiter este stăpânul norocului, în vreme ce Pluto este paznicul bogățiilor subpământene, asociat cu...

Încă sub ministeriul lui Miliutin s-au luat nişte dispoziţiuni privitoare la poporaţiunile semi-civile, semi-militare ale imperiului, adică la aşa-numiţii cazaci.

Vara este sezonul în care ne putem bucura de gustul afinelor proaspete, aroma lor fiind una incofundabilă. Pe lângă faptul că ele pot fi integrate cu succes într-un mulțime de rețete, reprezintă o modalitate de a scăpa de kilogramele în plus și de a ne detoxifia...

Străşeni: or. Strășeni: str. 1 Iunie, Calea Basarabiei, Codrilor, Ion Caraciobanu, Leonid Severin, Mircea cel Bătrîn, Mitropolit Bănulescu-Bodoni, Sfinţii Împăraţi Constantin, Teilor, Tineretului parțial, în intervalul de timp între 08:30 – 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Scoreni, s. Cojuşna( cons. Juridici) parțial, în intervalul de timp între 08:30 – 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Orhei: or. Orhei: str. 31 August 1989, 31 August 1989 1 str-la, 31 August 1989 2 str-la, Alecu Russo, Alexei Mateevici, Aluniţa, Baladelor, Brazilor, Călăraşi, Căluşarilor, Căpriana, Chişinăului, Condriţa, Costişei, Dimo Nicolai, Doina, Drumul Taberei , Fediko, Gheorghe Asachi, Gheorghe Malarciuc, Grigore Ureche, Haiducul Tobultoc, Hotin, Ioan Vodă, Ion Inculeţ, Ion Inculeţ 1 str-la, Ion Neculce, Ion Soltîs, Ismail, Iurie Gagarin, Izvoraş, Izvorul Cucului, Latcu, Lăcrămioarelor, Luceafărul, Magnolie, Meşterul Manole, Mihai Viteazul, Mihail Frunze, Mioriţa, Muntenilor, Neamul Şoimăreştilor, Nicolae Bălcescu, Nicolae Bălcescu ., Nicolae Milescu Spătaru, Nistreană, Norocului, Petru Muşat, Petru Rareş, Sălcilor, Sfîntul Nicolae, Slobozia, Şciusev Alexei, Teilor, Vasile Mahu, Victoria, Zorilor parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Furceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Selişte (cons. Juridici) parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Nisporeni: or. Nisporeni: str. 1 Mai, Alexandru Marinescu, Burebista, Constantin Negruzzi, Dacia, Decebal, Doinelor, Horelor, Industrială, Ion Creangă, Ion Neculce, Ion Neculce str-la, Libertăţii, Mircea cel Bătrîn, Miron Costin, Nirnovei, Sfîntul Ion, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tinjenesti, Traian, Vasile Lupu, Veronica Micle, Victoriei, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 16:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Leova: or. Leova: str. Luceafărul, Mihai Eminescu, Suvorov, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Unirii, Vatlina parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Criuleni: or. Criuleni: str. Bessarabscaea, Ion Creangă, Mihail Frunze, Mioriţa parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Bălăbănești, s. Corjova, s. Dubăsarii Vechi, s. Mălăiești, s. Mălăieștii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:20 – 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Măgdăceşti: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Basarabiei, Calea Orheiului, Gheorghe Asachi, Ion Creangă, Ion Iachir, Ion Neculce, Magdiciu Petre, Măgdăceşti, Mihai Eminescu, Orhei, Păcii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 09:05 – 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare branșament s. Hrușova parțial, în intervalul de timp între 13:00 – 14:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare branșament s. Zăicana parțial, în intervalul de timp între 15:00 – 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare branșament

Călăraşi: or. Călăraşi: str. Călăraşilor, Frăţie 1 str-la, Frăţie parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Seliştea Nouă: str. Alexandru cel Bun, Boris Glavan, Călăraşilor, Călăraşilor 1 str-la, Călăraşilor 2 str-la, Cosmonauţilor, Dimitrie Cantemir, Dostoevscaea, Frăţiei, Frăţiei 1 str-la, Grigore Cotovschi, Livezilor, Liza Ceaikina, Miciurin, Mihai Eminescu, Nucarilor, Seliştea Nouă, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Vinogradnaea, Zavodscaea parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Căbăiești parțial, în intervalul de timp între 09:15 – 16:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcăneşti: str. Ananieva str-la, Sverdlov parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene s. Chirsova: str. Comsomoliscaea, Grigore Cotovschi, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, Molodejnaea, Chirsovo, Sadovaea, Vinzavodskaea parțial, în intervalul de timp între 09:30 – 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Cruzeşti: s. Cruzești: str. Buna Vestire, Columna, Cruzeşti, Răzeşilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă: or. Vadul lui Vodă: str. Ion Creangă, Nocolaev, Padurii, Sfîntul Dumitru, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:00 – 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Chişinău, sectorul Centru, or. Codru: or. Codru: str. Costiujeni, Soarelui, Valea Apelor parțial, în intervalul de timp între 08:45 – 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Botanica, com. Băcioi: s. Băcioi: str. Albişoara, Crizantemelor, Garofiţa, Iurie Gagarin, Salcîmilor, Sfînta Maria, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:25 – 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Am stat de vorbă cu specialiști în economie, politică externă, sănătate, societate și urbanism despre cum va arăta lumea, dar mai ales viața fiecăruia dintre noi, după pandemia de...

O fermă de flori din Olanda a scris un mesaj special în lanul de lalele pentru turiștii care în acest an nu pot vizita celebrele plantații din Țările de Jos, din cauza pandemiei de...

Fostul vicepreședinte american, Joe Biden, care este pe cale să obțină nominalizarea partidului său la alegerile pentru Casa Albă din luna noiembrie a acestui an, este supus unor presiuni din...

Vom trăi într-o lume dominată de frica de îmbolnăvire? Va exista tentația statelor de a spori supravegherea digitală a cetățenilor sub pretextul protejării sănătății...

Premierul britanic Boris Johnson, infectat cu noul coronavirus, a afirmat, într-un interviu pentru The Sun on Sunday, că medicii care l-au avut în îngrijire pregătiseră...

Cu pași repezi, planeta noastră ajunge să fie îngropată în plastic. Nicio substanță nu are un impact mai devastator asupra faunei, vegetatației și oceanelor decât plastic....

Veste uriaşă venită de peste Ocean. Donald Trump a anunţat că până la finalul acestui an va fi gata un vaccin împotriva COVID-19. Preşedintele american spune că se fac eforturi...

