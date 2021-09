Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că luni, 27 septembrie 2021, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Chişinău, sectorul Botanica:

str. Varnița 14/2, 14/3, Grădina Botanică 15, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera:

or. Sîngera: str. Alba Iulia, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Bogdan Petriceicu Haşdeu s-la, Chişinăului, Ciprian Porumbescu, Cocostircilor, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Emil Loteanu, Eugen Coca, Igor Vieru, Igor Vieru 1 str-la, Igor Vieru 2 str-la, Ion Creangă, Izvorului, Liviu Damian, Maria Drăgan, Mihail Sadoveanu, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, Orheiului, Orheiului str-la, Pandurilor, Primaverii, Sf.Maria, Sîngera, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Vatra, Veronica Micle, Voluntarilor, s. Revaca: str. Constantin Brîncuşi, Liviu Rebreanu, Mihai Dolgan, Petru Cărare, Pigorgani, Seliştii parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, or. Vadul lui Vodă:

or. Vadul lui Vodă: str. Ștefan cel Mare, Vadul lui Vodă parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Vadul lui Vodă: str. Alexandru Donici, Alexandru Donici str-la, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Nistreană, Poperecinii, Poperecinîi str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, Veronica Micle parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Budeşti:

s. Budești: str. Aluniş, Bujorilor, Chişinăului, Crizantemelor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Budești: str. Aluniș, Bujorilor, Crizantemelor parțial, în intervalul de timp între 11:05 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Rîşcani, com. Grătieşti:

s. Grătiești: str. Alexei Mateevici, Drumul Petricanilor, Dumbravii, Petricani, Salcîmilor parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Anenii Noi:

s. Roșcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Hîrboșăț parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ruseni 9019, 9022, 9064, 9070, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Floreni: str. 31 August, Chișinăului, Floreni, Mihai Eminescu, Nucarilor, Păcii, Ștefan cel Mare și Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor, s. Ruseni: str. 31 August, Livezilor, Păcii, Ruseni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Calfa parțial, în intervalul de timp între 12:20 - 14:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cahul:

s. Taraclia de Salcie parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Taraclia de Salcie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Brînza: str. Octombrie, 28 Iunie, 28 Iunie str-la, 8 Martie, Brinza Sat, Comsomoliscaea, Crasnova, Iurie Gagarin, Lenin, Mihai Eminescu, Molodejnaea, Octeabriscaea str-la, Pogranicinaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Valentina Tereşcova, s. Văleni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:55 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Giurgiulești: str. Independenței, Pogranicinaia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Giurgiulești: str. Mecanizatorilor, Moldova, Pogranicinaea, Djurjulesti parțial, în intervalul de timp între 10:05 - 17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Cantemir:

s. Vișniovca, s. Șamalia, s. Haragîș(s. Capaclia-1cons.noncasnic) parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Dezghingea: str. Lenin, Maxim Gorki, Miciurin, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Mihail Lomonosov str-la, Pobeda parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Călăraşi:

s. Dereneu parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 19:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Pîrjolteni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Nișcani parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Căuşeni:

s. Baimaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 13:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 12:40 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Saiți parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Tocuz parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Coșcalia parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cimişlia:

s. Sagaidac: str. Sagaidac 9929, în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Iurievca, s. Porumbrei, s. Sagaidac, s. Gura Galbenei: str. Alexandr Puşkin, Damian, Fintinilor, Gura- Galbenei, Iurie Gagarin, Livezilor, Mihai Eminescu, s. Coștangalia: str. Coștangalia 9999, s. Gradiște: str. Gradiște 50S parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Fetița parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 10.00 pentru conectarea consumatorului nou

Criuleni:

s. Măgdăcești 9056, s. Pașcani (cons.noncasnici), s. Porumbeni: str. Crinilor, Grigore Sîrbu, Nicolae Testemițeanu, Păcii, Porumbeni, Romantică parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bălășești, s. Cruglic (cons.noncasnici), s. Jevreni, s. Răculești, s. Ustia parțial, în intervalul de timp între 10:30 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Boșcana parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Mărdăreuca parțial, în intervalul de timp între 10:45 - 12:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Hînceşti:

or. Hîncești: str. 31 August, Alexandru cel Bun, Chișinăului, Gheorghe Asachi, Industrială, Lucian Blaga, Mihai Eminescu, Mihalcea Hîncu, Octavian Goga, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Hîncești: str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alessandro Bernardazzi, Alexandru Marinescu, Buciumul, Bucovina str-la, Bucureşti, Cireşelor, Crezantemelor, Dacia , Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Drumul Naţional, Floare, Florilor, George Enescu, Gheorghe Coşbuc, Izvoarelor, Lăcrimioarelor, Leovscaea, Livezilor, Mihalcea Hîncu, Mihalcea Hîncu, Mioriţa, Nucilor, Octeabriscaea, Pomicultorilor, Romaniţelor, Soarelui, Toma Ciorbă, Trandafirilor, Victoriei, Vioarelor, s. Logănești 2512 parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Crasnoarmeiscoe: Oziornaea str-la, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 10:05 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Cărpineni: str. Independenței, Lăpușna, Lăpușnița, Pobeda, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Mirești parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Drăgușeni 9056, 9062, s. Drăgușenii Noi: str. Mohoritului, Ștefan cel Mare și Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:15 - 19:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Crasnoarmeiscoe: str. Artema, Boris Glavan, Calinina, Cicalova, Comsomoliscaea, Griboedova, Grigore Cotovschi, Ioana Iakir, Iurie Gagarin, Lenin, Maxim Gorki, Nahimova, Ogorodnaea, Oleg Coşevoi, Sadovaea, Sovetscaea, Sverdlova, Taras Şevcenco, Tălăieşti, Ţentralinaea, Zarecinaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 12:40 - 14:00 pentru conectarea consumatorului nou

Ialoveni:

or. Ialoveni: str. N. Testimițeanu, Ialoveni, Basarabia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru renovarea părții capitale a PT

Leova:

s. Sărata Răzeși parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Orhei:

or. Orhei: str. Costișei, Grigore Ureche, Hotin, Ioan Vodă, Ion Neculce, Ion Soltîs, Iurie Gagarin, Izvoraș, Victoria parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Orhei: str. Florilor, Nouă, Unirii, Unirii str-la parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Teleșeu parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Străşeni:

or. Strășeni: str. Barbu Lăutaru, Chişinăului, Chişinăului Şos., Codrilor, Exstravelant, Gribova, Ion Caraciobanu, Liviu Damian, Mihai Volontir, Mioriţa, Nicolae Sulac, Sfinţii Împăraţi Constantin, Straseni, şos. Chişinău, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ţărăncuţă, Victoriei, s. Roșcani (consumator casnic) parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Strășeni: str. Constantin Stamati, Mihai Eminescu, Mihai Sadoveanu, Orheiului, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Ștefan cel Mare și Sfînt, Toma Ciorbă str-la, parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Lozova, s. Vorniceni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 19:45 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Ştefan Vodă:

s. Talmaza: str. Alexei Mateevici, Anton Macarenco, Talmaza, Traian, 27 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 20:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Taraclia:

or. Taraclia: str. Taraclia Polevaia(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Corten: str. Pobeda, Lenin parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:15 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Teleneşti:

s. Brînzenii Noi, s. Căzănești 8494, 9988, s. Chersac, s. Crăsnășeni 351, s. Flutura, s. Negureni (cons.noncasnici), s, Ordășei, s. Scorțeni, s. Tîrșiței parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Negureni parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 10:30, pentru conectarea consumatorilor noi

s. Chițcanii Vechi parțial în intervalul de timp între 10:45 - 12:30 pentru conectarea consumatorului nou