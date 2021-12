Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că Miercuri, 08 decembrie 2021, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.

Chişinău, sectorul Botanica:

str. Grădina Botanică 3, 999, Salcîmilor 22, 22/1-9, 22/2-10, 24, 24/1, 24/2, 24/3, în intervalul de timp între 08:45 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric



Chişinău, sectorul Buiucani:

str. Corobceanu Anatol 13, 13/1, 17, 18, 22, 24, Mitropolit Petru Movilă 12-14, 21, 27, 9999, Ştefan cel Mare şi Sfînt 115-149, 180, 999, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

str. Durleşti 9999 în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

or. Durleşti: str. Budăi, Capriana, Cartusa, Codrilor, Codrilor str-la, Durleşti, Gribov, Iaşului str-la, Iaşului str-la, Miron Costin, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu 1str-la, Nicolae Testemiţeanu 2 str-la, Nicolae Testemiţeanu 4 str-la parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Cartusa, Codrilor, Codrilor 1 str-la, Codrilor str-la, Durleşti, Grigore Ureche, Iaşului str-la, Nicolae Testemiţeanu, Nicolae Testemiţeanu 1str-la, Nicolae Testemiţeanu 2 str-la, Nicolae Testemiţeanu 3 str-la, Nicolae Testemiţeanu 4 str-la, Petru Rareş parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Durleşti: str. Durleşti, Hînceşti parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

Chişinău, sectorul Buiucani, com. Condriţa:

s. Condriţa: str. Condriţa în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

Chişinău, sectorul Buiucani, com. Truşeni:

s. Truşeni: str. Truseni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

Chişinău, sectorul Centru:

Str. Hînceşti şos. 256, 256/1 în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Vadul lui Vodă 78, în intervalul de timp între 09:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

str. Budăi 2B, 2V, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Chişinău, sectorul Ciocana, com. Tohatin:

s. Cheltuitori: str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Sfînta Vineri, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Chişinău, sectorul Rîşcani, or. Cricova:

or. Cricova: str. Chişinăului, Livezilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 08:50-16:50 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Anenii Noi:

or. Anenii Noi: str. Chişinăului, Concilierii Naţionale, Grigore Cotovschi, Livezilor, Piaţa 31 Augusta 1989, Suvorov, Tighina, Tihaea str-la, Zagorodnaea parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 19:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bulboaca: str. Bulboaca, Cosmonauţilor, Cucoarelor, Dacia, Livezilor, Nicolae Dimo, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:35 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Hîrbovăţ parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Cahul:

or. Cahul: str. Independenţei, Republicii, Seliviorstov Fiodor, Victoriei, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vadul lui Isac parțial, în intervalul de timp între 10:00-17:50 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Cantemir:

s. Baimaclia parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Capaclia, s. Haragîş, s. Şamalia, s. Vişniovca: str. Florilor, Păcii, Teilor, Vişniovca parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Haragîș, s. Șamalia parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Comrat (UTA Găgăuzia):

s. Valea Perjei: str. Bazarnaea, Ciapaeva str-la, Iurie Gagarin, Lenin, Molotcova, Suvorova, Valea Perjei, Zavetî Iliicia parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Călăraşi:

s. Țibirica parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pituşca, s. Vărzăreştii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ţibirica parțial, în intervalul de timp între 10:30-17:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Căuşeni:

s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 08:30 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Căinari Gara parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Cimişlia:

s. Albina, s. Fetița parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Zloți parțial, în intervalul de timp între 08:00 - 10:00 pentru conectarea consumatorului nou

Criuleni:

s. Chetroasa: str. Chetroasa 9001, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Steţcani parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Ohrincea parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 16:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Hînceşti:

s. Mingir: str. Dimitrie Cantemir, Mingir, Trandafirilor parțial, în intervalul de timp între 09:00-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Stolniceni: str. Izvoarelor, Nicandru Timotin, Stolniceni parțial, în intervalul de timp între 08:30-18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Logănești parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Logăneşti: str. Gh.Bidescu, Logăneşti, M.Lătăreţu, Pan Halipa, Titu Maiorescu, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ialoveni:

or. Ialoveni: str. Betania, Grigore Vieru, Ialoveni, Timişoara(consumatori noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

or. Ialoveni: str. Alexandru cel Bun, Betania, Grigore Vieru, Ialoveni, Moldova, Timişoara, s. Malcoci: str. Alexandru cel Bun, Catarga, Drumul Ulmului, Florilor, Grigore Ureche, Ion Creangă, Ion Druţă, Malcoci, Ştefan cel Mare, s. Nimoreni, s. Suruceni: str.Albişoara, Suruceni parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Bardar: str. Alexandru Cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Aurel David, Bahnei, Bardar, Bocanu, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Ilieşului, Mitropolit Dosoftei, Mitropolitul Varlam, Stejarilor, Traian, Uzinelor, s. Ruseştii Noi: str. Ruseştii Noi 9056A parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Bardar: str. Alexandr Puşkin, Alexandru Cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu, Aurel David, Bahnei, Bardar, Bocanu, Bogdan Petriceicu Hajdeu, Constantin Stamati, Crizantemelor, Dragoş Vodă, Ilieşului, La Poiană, Mecanizatorul, Mihai Eminescu, Mitropolit Dosoftei, Mitropolitul Varlam, Pinilor, Stejarilor, Traian, Unirii, Uzinelor, Vasile Alecsandri, Viilor, s. Dancu: str. Dancu 601, s. Ruseştii Noi: str. Ruseştii Noi 9056A parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:10 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Dănceni: str. Cronicarilor, Dănceni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ţipala parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Dănceni: str. Dănceni, Fintinilor în intervalul de timp între 09:20 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Leova:

s. Hănăsenii Noi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Nisporeni:

or. Nisporeni: str. Alexandru cel Bun, Ciurleasa, Gloriei, Grigore Vieru, Industrială, Sfîntul Gheorghe, Troiţa Duminicii Mari parțial, în intervalul de timp între 08:45 - 18:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

or. Nisporeni: str. Industrială 9005, s. Bălăureşti: str. Bălăureşti 9001, s. Călimăneşti, s. Heleşteni, s. Marinici, s. Şişcani parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Nisporeni: str. Industrială, s. Călimăneşti, s. Heleşteni, s. Marinici, s. Şiscani: str. Şiscani 9350 parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

Orhei:

or. Orhei parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 16:30 pentru conectarea consumatorului nou

s. Cucuruzeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Cucuruzeni parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Jora de Mijloc, s. Jora de Sus parțial, în intervalul de timp între 09:30-16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ciocîlteni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vișcăuți parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Vișcăuți parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Jevreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea consumatorului nou

Străşeni:

or. Strășeni: str. Dragoș Vodă, Maria Cibotari, Miron Costin, Orheiului parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 15:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

or. Străşeni: str. Mihai Viteazul 267, Vasile Alecsandri 4, s. Cojuşna: str. 1 Mai, Alexandru Donici, Alexei Mateevici, Burebista, Chişinăului, Cîmpiilor, Drumul Dealurilor, Gheorghe Coşbuc, Gribov, Haiducilor, Haiducul Tobultoc, Iurie Gagarin, Lomtadze Revaz, Mihai Eminescu, Mihai Viteazul, Nicolae Dimo, Nicolae Milescu Spătaru, Nucarilor, Pavel Boţu, Păcii, Petru Rareş, Primavarii, Protoereul Alexandru Turcin, s.Cojuşna, Scorenilor, Sireţcaea, Sîreţului, Străşenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Truşeni, Valea Leucei, Valea Luncii, Vasile Alecsandri, Vasile Lupu, Victoriei, Viilor, Vişinilor, s. Lozova: str. Mihai Eminescu 86, parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Scoreni(s. Cojușna-cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Sireț parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Greblești parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Ştefan Vodă:

s. Tudora: str. Ion Creangă, Tudora parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 18:30 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

s. Ermoclia: str. Alexandr Puşkin, Alexei Şciusev, Avrora, Grigore Cotovschi, Guseva, Ion Creangă, Iurie Gagarin, Ermoclia parțial, în intervalul de timp între 08:50 - 11:00 pentru conectarea consumatorului nou

Teleneşti:

or. Telenești: str. Telenești 3, 9991, s. Bănești: str. Bănești 9001, 9335, în intervalul de timp între 09:20 - 16:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Brînzenii Noi: str. Brînzenii Noi 985, în intervalul de timp între 10:20 - 17:20 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Căzănești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea consumatorului nou