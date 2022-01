Localităţile din ţară care rămân azi fără lumină

Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că Marți, 04 ianuarie 2022, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice pe adresele și în intervalele de timp indicate mai jos.

Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti:

or. Durlești: str. Cartușa 93/3, 93/4, în intervalul de timp între 10:00 - 12.00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana:

str. Ginta Latină 17-23, 18-20, 30-44, 31, 49, 40/7, Nicolae Milescu Spătaru 2/1, în intervalul de timp între 09:05 - 12:00 pentru admiterea persoanelor terțe în instalațiile electrice

Chişinău, sectorul Ciocana, s. Cheltuitori:

s. Cheltuitori: str. Cheltuitori, Doina, Dumbravei, Dumbravilor, Liviu Deleanu, Mihai Viteazul, Sfînta Vineri, Sfîntul Dumitru, Sfîntul Dumitru str-la parțial, în intervalul de timp între 09:05 - 12:00 pentru lucrări de reconstrucţie a liniei electrice aeriene

Anenii Noi:

s. Chirca parțial, în intervalul de timp între 13:00-17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Chirca parțial, în intervalul de timp între 09:35-12:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Șerpeni, s. Speia parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

s. Puhăceni: str. Puhăceni, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Ţinţăreni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Todoreşti parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru conectarea consumatorului nou

s. Cobusca Veche parțial, în intervalul de timp între 13:00 - 17:00 pentru conectarea consumatorului nou

Cahul:

s. Găvănoasa parțial, în intervalul de timp între 09:50-16:50 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

Cantemir:

s. Tartaul parțial, în intervalul de timp între 10:00-11:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Comrat (UTA Găgăuzia):

or. Comrat: str. Ialpugscaia, Lenin(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

or. Comrat: str. 28 Iunie str-la, Alie parusa, Bugeacului, Ferapontevskaea, Gorbunov, Gromov, Iakimenko, Ialpugskaea, Kolodeznaea, Lenin, Mihail Lermontov, Mihail Lomonosov, Mironenco str-la, Morozov P., Osvobojdenie, Popov, Rumeanţeva, Vinica, Vinogradnîi str-la, Zapadnaea, 28 Iunie, s. Beşalma: str. 40 Let Octeabrea, Bogdan S., C.Bodura str-la, Chirov, Colhoznaea, Iurie Gagarin, Lenin, Lesnaea str-la, Miciurin, Mihail Frunze, Mihail Lermontov, Mira, Pobeda, s.Besalma, Sadovaea, Serghei Lazo, s. Chirsova: str. Grigore Cotovschi, Iubileinaea, Iurie Gagarin, Lenin, M.Tanasoglo, Mira, Olimpiiscaea, Cirsovo, Sadovaea, Tanasoglo, Vinzavodskaea, 28 Iunie parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Valea Perjei: str. Grigore Cotovschi, Grigore Cotovschi str-la, Sadovaea, Valea Perjei parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Criuleni

s. Holercani parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru conectarea consumatorului nou

Călăraşi:

or. Călăraşi: str. Barbu Lăutaru, Grigore Ureche, Grigore Ureche 1 str-la, Ion Neculce, Mihail Frunze, Miron Costin, Miron Costin 1 str-la, Miron Costin 2 str-la, Nicolae Testemiţeanu, Ştefan cel Mare şi Sfînt 1s-la, Vişinilor de jos parțial, în intervalul de timp între 09:20-16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Pituşca parțial, în intervalul de timp între 09:00-11:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Căuşeni:

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Săiţi parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Opaci: str. Ştefan cel Mare şi Sfînt, Opaci parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Cimişlia:

or. Cimişlia: str. Mircea cel Bătrîn, Petru Zadnipru parțial, în intervalul de timp între 10:00-12:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

or. Cimişlia: str. Cimislia, Perciun A., Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri str-la, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 12:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Hînceşti:

or. Hînceşti: str. Chişinăului, Cogîlnic parțial, în intervalul de timp între 08:40-12:00 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Bujor parțial, în intervalul de timp între 11:00-15:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Ciuciuleni: str. Ciuciuleni, Lemnarilor, Şoferilor parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:40 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Cărpineni: str. Biruinţa, Dumitru Creţu, Gemenilor, N.Berzarin parțial, în intervalul de timp între 09:50-17:40 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor

Ialoveni:

s. Horeşti parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Puhoi: str. Alecu Russo, Puhoi parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Dănceni: str. Dănceni, Podgorenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Leova:

s. Covurlui parțial, în intervalul de timp între 09:30-17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

Nisporeni:

or. Nisporeni: str. Alexandru Marinescu, Dacia, Decebal, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Vasile Alecsandri, 1 Mai parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:15 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Mileşti parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Grozești parțial, în intervalul de timp între 08:20 - 10:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Orhei:

or. Orhei: str.Alecu Russo, Costişei, Doina, Haiducul Tobultoc, Ioana Iakir, Ion Soltîs, Mioriţa, Petru Muşat, Petru Rareş, Şciusev Alexei, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 11:30 pentru conectarea consumatorului nou

or. Orhei: str. Constantin Negruzzi, Glavan Boris, Lăpuşneanu, Nistreană, Sadoveanu Mihail, Vasile Lupu, s. Budăi: str. Livezilor, Budăi, s. Pelivan: str. Ioan Pelivan 9917(cons. noncasnic), s. Stepi-Socii 931, 9001(cons. Noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Bolohan parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Trebujeni parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Străşeni:

or. Străşeni: str. Mihai Eminescu, Serghei Lazo, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

Ştefan Vodă:

or. Ştefan-Vodă: str. Alexandru cel Bun, Florilor., Livezilor, Molodejnaea, Păcii, Suvorovo, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Victoriei parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 16:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Slobozia: str. Alexei Şciusev, Iujnîi, Raisa Varan, Serghei Lazo, Ştefan Vodă parțial, în intervalul de timp între 11:10 - 14:50 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

s. Copceac, s. Volintiri(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:00-17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor

s. Copceac: str. Copceac, s. Volintiri: str. Alexei Mateevici, Basarbeană, bd. Maria Bieşu, Decebal, Dimitrie Cantemir, Gheorghe Asachi, Grădinarilor, Ion Creangă, Nucarilor, Păcii, Volintiri, Sfîntul Gheorghe, Sfîntul Vasile, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Traian, Tricolor, Ucraineană, Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 17:00 pentru manevre operative de scurtă durata

s. Ermoclia, s. Popeasca parțial, în intervalul de timp între 09:15-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Carahasani, s. Caplanî 9016, 9005, 9008, 9005 parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:15 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric

s. Căplani: str. Suvorov 9008, Svoboda 1266, s. Carahasani: str. 1 Mai, 50 let VLKSM, A. Tabacarea, Carl Marx, Chirov, Ciapaeva, Grigore Cotovschi, Ion Creangă, Mira, Molodejnaea, Pobeda, Serghei Lazo, Sovetscaea, Suvorova, Zorile parțial, în intervalul de timp între 09:45-17:15 pentru manevre operative de scurtă durata

Taraclia:

or. Taraclia: str. Inzov General, Lenin parțial, în intervalul de timp între 15:30 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului

Teleneşti:

or. Teleneşti: str. Teleneşti, Ştefan cel Mare şi Sfînt parțial, în intervalul de timp între 10:10-17:10 pentru lucrari de reparatie a echipamentului electric

s. Zahareuca(cons.noncasnici) parțial, în intervalul de timp între 09:45-16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric