Locotenentul lui Putin i-a dat un Mercedes de 30.000 euro unui copil de 5 ani. Cum l-a impresionat

Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare Citeşte întreaga ştire: Silvio Berlusconi este implicat într-un nou dosar de prostituție. A fost pus sub acuzare

În Spania, o femeie a primit un an şi trei luni de închisoare pentru că şi-a spionat soţul umblându-i în telefon. Fără ştirea lui, femeia a accesat conţinutul telefonului său mobil ca să-şi confirme bănuielile că are o amantă.

Submarinul San Juan, pe care Argentina l-a anunțat dispărut în urmă cu un an, a fost identificat pe fundul Oceanului Atlantic. În momentul dispariției, 44 de oameni erau la bordul său.

Inspectoratul Național de Patrulare informează că starea traficului rutier pe drumurile din țară poate fi îngreunată din cauza precipitațiilor sub formă de ninsoare în unele regiuni din țară. În momentul de față, circulația se desfășoară în regim normal,...

Teritoriul Republicii Moldova intră, săptămâna viitoare, sub influența unui ciclon de aer mediteranean, temperaturile crescând în medie cu 7 grade Celsius. Potrivit meteorologului Ala Bârsa, de marți, 20 noiembrie, temperaturile cresc atât noaptea,...

Kadyrov i-a dat imediat cheile masinii, dar i-a recomandat ca tatal sau sa fie cel care conduce masina. "Sa te plimbe tatal tau in aceasta masina, esti vrednic sa mergi intr-un Mercedes alb", a spus liderul cecen. "A facut imposibilul. Ne-am inteles sa ne intalnim la un centru de fitness ca sa tragem de fiare impreuna", a mai spus el.

Pustiul, Rakhim Kurayev, considerat un adevarat Schwarzenegger cecen, a facut 4105 flotari in 2 ore si 25 de minute, un nou record mondial neomologat.

