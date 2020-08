Lovitură de imagine la Budapesta! Ministrul ungar de externe gestionează criza din Belarus de pe un iaht de lux în Adriatică

„Dodon este dispus să folosească toate metodele pentru fraudarea alegerilor. E clar și de ce – fără fraudă nu are nicio șansă să rămână în funcție; iar dacă...

Cele mai mici preţuri la carne din Uniunea Europeană (UE) în anul 2019 se înregistrau în România, cu 37,3% sub media UE, arată datele publicate marţi de Eurostat.

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Creştinarea Rusiei Kievene in anul 988 de către marele cneaz Vladimir a fost, de fapt, o reformă de stat, necesară pentru a uni şi consolida prin ideologia unică un vast stat rus care s-a...

Data de 1 August 1886 este cea în care s-a născut Ștefan Holban, care a fost în primul rând un martir al neamului românesc, avocat, deputat în Sfatul Țării etc....

A trecut deja și Duminica Sfintei Cruci. Practic putem spune că a trecut jumătate din post. Pentru că ne-am obișnuit să spunem postul de patruzeci de zile, fără să ne întrebăm de ce anume acest post are de fapt mai mult de atât.

Moto: Într-o emisiune tv, un grup de comentatori politici discută subiectele care devin la modă în fiecare an la Chişinău, în august, în ajunul Zilei Independenţei R. Moldova: minorităţile neintegrate, limba, istoria, Transnistria, Găgăuzia ş.a.m.d. Recunoscându-se...

Potrivit acestei baze de date, adevăratul proprietar al L&L Charter Ltd, care operează iahturile Artemy și Lady MRD, este László Szíjj, un miliardar maghiar, ale cărui firme de construcții au câștigat numeroase contracte cu statul și cu diferite municipalități, fiind considerat al patrulea cel mai bogat om de afaceri din Ungaria.

”Politicienii europeni rămân îngrijorați de situația din Minsk. Am vorbit la telefon despre acest lucru cu Josep Borrel, înaltul reprezentativ al Uniunii Europene pentru afaceri externe și cu Heiko Maas, ministrul de externe german”, a postat duminică, ținând în mână un mobil într-o sală de întâlniri.

”Fără nici o exagerare, liniile telefonice s-au înroșit atat la nivel de prim-ministru, cât și la nivel de ministru de externe din cauza evenimentelor de la Minsk. În această dimineață, am vorbit cu cei trei ministri de externe din țările baltice și apoi m-am consultat cu primul ministru, care a vorbit la telefon cu premierul polonez, Mateusz Morawiecki”, a postat luni pe Facebook, Péter Szíjjártó, ținând în mână un telefon într-o atmosferă de birou.

Gigantul IT Google vrea ca angajaţii săi să lucreze de acasă încă un an de acum încolo, până în iulie 2021. Este vorba de 200.000 de oameni, pe care Google spune...

Belarus se pregătește de război! Sub pretextul unei amenințări externe, preşedintele Aleksandr Lukaşenko a anunţat marţi că înalta conducere militară a ţării a desfăşurat unităţi...

