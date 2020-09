Lovitură totală pentru unguri! Iese Ungaria din Uniunea Europeană? Viktor Orban acuză

„Ungaria este membră dedicată a Uniunii Europene încă de la aderarea sa, în 2004. Întotdeauna am încercat să ajungem la un acord când au fost dispute şi de cele mai multe ori am reuşit. Preţuim munca preşedintei Ursula von der Leyen ca şef al comisiei”, a notat Viktor Orban în mesajul său.

Timpul Liber 30 Septembrie 2020, ora: 08:29

Te intrebi de multa vreme ce inseamna cand visezi sange? Este un semn bun sau rau. In general, este un semn bun. Potrivit culturii vestice, sangele este simbolul vitalitatii. In Interpretarea viselor de Duke of Zhou sangele in vis indica prosperitate si, adesea, implica norocul. Insa...