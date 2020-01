Ludovic Orban: Gazoductul BRUA se va interconecta cu TurkStream, gazoductul rusesc (INFOGRAFIC)

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

​Titus Corlăţean a cerut, la conferința de alegeri a PSD Dâmbovița, liderilor de partid să renunțe „la peremisme și la stilul Mitralieră”. Corlăţean a atras atenția că PSD are nevoie de lideri care vorbesc corect limba română, știu și limbi străini și...

Cea de-a treia zi de luni a anului, care în 2020, corespunde datei de 20 ianuarie, este considerată a fi cea mai deprimantă, la această concluzie ajungând un psiholog britanic care a creat o formulă matematică pentru a identifica cele mai dificile momente dintr-un an. Pentru a...

În ceea ce privește BRUA, prima parte din proiect ar fi trebuit finalizat în decembrie 2019, însă sunt întârzieri mari. Proiectul BRUA, faza I, constă în construirea unei conducte noi de transport gaze care va conecta Nodul Tehnologic Podişor cu Staţia de Măsurare Gaze Horia, pe direcţia Podişor-Corbu-Hurezani-Haţeg-Recaş-Horia. Practic, pleacă de nicăieri și se oprește nicăieri în această fază. Mai sunt necesare lucrări în plus pentru a putea fi folosită pe direcția Ungaria sau chiar Serbia. Prima parte a proiectului era estimată la 480 milioane euro, din care 180 milioane de euro reprezintă finanțare europeană. Până la final, probabil costurile vor fi mai mari. Scopul declarat al proiectului este asigurarea unei capacităţi de transport gaze naturale spre Ungaria de 1,75 mld.mc/an, respectiv de 1,5 mld.mc/an spre Bulgaria.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)