Luna în care nu s-a întâmplat nimic

Vă invităm să urmăriți prestaţiile unora dintre cei mai valoroți artişti de jazz de talie internațională la ed. a VII-a Jazz’n Chișinău International Festival, care va avea loc la 16-19 aprilie 2019 in Chișinău, Tiraspol, Soroca, Taraclia.

Anul politic 2019 are toate şansele să se finalizeze cu două scrutine parlamentare la activ, ca și anul 2009. Însă, spre deosebire de 2009, acum avem o societate drenată de energii, sleită de puteri, mult mai indiferentă și inactivă, care mai curând votează cu picioarele, emigrând. Şi mai avem un preşedinte care condiţionează păstrarea preţurilor accesibile la gaz pentru populaţie de aducerea PSRM la guvernare, adică a declanşat un război energetic şi economic împotriva R. Moldova – o porcărie pe care nu a comis-o nici măcar Voronin.

Despre cât de lipsită de miez şi plictisitoare a devenit viaţa societăţii noastre în prezent putem observa cât de multă importanţă s-a acordat „bătăii” dintre fostul comsomolist şi activist cu veleităţi subversive Pavel Grigorciuk şi fostului fruntaş comunist, actualmente deputat democrat, Sergiu Sârbu. Aproape o săptămână de la palma sau lovitura încasată de Sârbu, această temă a dominat discuţia publică, fiind preluată şi în arsenalul discuţiilor în contradictoriu şi a acuzaţiilor reciproce dintre Partidul Democrat şi componentele fostului bloc electoral ACUM. Faptul că un marginal ca Grigorciuk a ajuns fie „erou naţional” pentru unii sau „terorist periculos” pentru alţii, iar faptele lui pentru care, pur şi simplu, trebuie să răspundă penal, sunt însoţite de o aureolă romantică a suferinţei pentru cauza deoligarhizării (după cum pretinde), arată în ce măsură degradăm ca societate. De parcă nu am avea atâtea alte probleme de discutat şi de rezolvat!

