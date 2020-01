LUNA PLINĂ din 10 ianuarie distruge armonia. ZODIILE sunt afectate puternic

Luna Plină din ianuarie poartă tot felul de nume ciudate în credințele nativilor nord-americani: se numește și Luna Lupilor, Luna cea bătrână ori Luna înțeleaptă, ceea ce arată incredibila putere a acestei prime luni pline din noul an. La începutul lui 2020, Luna Plină va străluci pe cer în data de 10 ianuarie, efectele sale fiind multiplicate de trecerea într-un an extrem de puternic și semnificativ pentru zodii.



Această Lună Plină va pătrunde în tenebrele inconștientului și va scoate la iveală forțele supreme care ne ajută să facem față celor mai dramatice situații.



începutul de an va fi marcat de cuceriri și izbânzi, care ne vor deschide calea spre mai multe succese și împliniri în perioada care urmează. Iată cum vor fi influențate zodiile de înțelepciunea străveche a Lunii Pline din 10 ianuarie!

Ce hărăzește Bătrâna Lună pentru zodii

Berbec

Începutul de an este destul de încărcat pentru Berbec, care are multipe obligații și responsabilități pe plan profesional. Dar concentrarea sa este maximă, iar inspirația nu-l părăsește nicio clipă. Nativii acestei zodii se vor axa foarte mult pe muncă, astfel încât ar putea apărea probleme în relația de cuplu și în viața de familie. Dar își vor mărturisi de câte ori pot dragostea și vor încerca să compenseze absențele îndelungate prin excursii și ieșiri împreună cu cei dragi.

Taur

Taurul va avea dificultăți de readaptare la locul de muncă, mai ales că va trece prin anumite conflicte și tensiuni chiar la început de an. S-ar putea ca ideea de schimbare să revină din ce în ce mai des în mintea sa, iar Luna Plină din ianuarie îi va da putere să-și urmeze noile hotărâri. Relația cu persoana iubită trece, de asemenea, prin anumite transformări, care pot duce la deznodăminte neașteptate, dar Taurul este dispus să accepte orice schimbare.

Gemeni

Puterea interioară de care dau dovadă Gemenii sub influența Lunii Pline este incredibilă și îi ajută să treacă peste orice încercare. Și chiar vor avea parte de încercări legate de mediul profesional sau de o problemă familială în perioada următoare. Dar nu trebuie să se îngrijoreze prea tare, pentru că vor depăși orice obstacol care le stă în cale, dacă îl abordează cu înțelepciune și răbdare. Pe plan sentimental se anunță vești bune, mai ales pentru persoanele care sunt în căutarea unei noi relații.

Rac

Pentru Rac, anul 2020 se deschide cu o impetuoasă nevoie de a-și remodela viața, de a se elibera de constrângeri și a se ocupa de dezvoltarea sa interioară. Înțelepciunea pe care i-o dă Luna Plină, astrul său tutelar, îl va ajuta pe Rac să găsească noi căi de a-și împlini visurile, să încheie noi prietenii și să descopere oameni alături de care se simte împlinit. Însă trebuie, să dea mai multă atenție sănătății sale, care ar putea fi afectată de unele excese.

Leu

Începutul de an se anunță foarte provocator pentru Leu, care primește unele propuneri ce i-ar putea aduce o avansare rapidă în carieră sau un succes financiar mai mare. Dacă este în căutarea unor venituri noi sau vrea să urce pe următoarea treaptă ierarhică, acum este cea mai potrivită perioadă pentru Leu să-și demonstreze calitățile. Persoane importante sunt cu ochii pe el, așa că trebuie să profite de această șansă. Pe de altă parte, în viața sentimentală ar putea să apară anumite tulburări, pentru că Leul se concentrează prea mult pe el și nu dă suficientă atenție persoanei iubite.

Fecioară

Fecioara va trece cu ușurință de la vacanță la muncă, pentru că are planuri mari și de-abia aștepta să-și reia activitatea profesională. Anul acesta este oportun pentru noi investiții, extinderea unor activități sau schimbarea profilului profesional. Încă din ianuarie apar semințele unor transformări importante în viața Fecioarei, atât pe planul muncii, cât și al relațiilor personale. Luna Plină din 10 ianuarie trezește energiile latente ale Fecioarei, care va încheia parteneriate de succes și va cunoaște persoane ce vor aduce multe beneficii în existența sa.

Balanță

Luna ianuarie s-ar putea să fie un adevărat sezon al dragostei pentru Balanță, care este mai seducătoare decât oricând. Chiar dacă nu are în intenție să facă noi cuceriri, ele vin de la sine, pentru că magnetismul Balanței este neîntrecut, iar puterea planetei sale protectoare, Venus, este maximă. Luna Plină accentuează strălucirea Balanței, făcând-o să se afle în centrul atenției și să se bucure de admirația tuturor celor din preajma sa.

Scorpion

În perioada de pauză dinainte de Noul An, Scorpionul a făcut deja planuri care să-l ajute să avanseze în perioada următoare, iar efectele Lunii Pline asupra sa vor fi pozitive, orientându-i în mod benefic acțiunile. Indiferent ce are în intenție, Scorpionul primește resursele necesare pentru a-și realiza proiectele. Acest lucru nu înseamnă însă că nu va întâmpina anumite greutăți, mai ales venite din acțiunile răuvoitoare ale unor persoane cu care Scorpionul se află în conflict. Dar perseverența sa și atenția la detalii îl vor ajuta să treacă peste aceste încercări și să-și pună visurile în practică.

Săgetător

Anul nou se deschide cu anumite tensiuni pentru Săgetător, care va primi unele vești nu tocmai pozitive. În perioada care urmează se va confrunta cu anumite greutăți legate de casă, de sănătate sau legale. Va trebui să apeleze la sprijinul familiei pentru a depăși această criză, dar lucrurile vor intra, până la urmă, pe făgașul normal. Resursele cele mai importante pe care i le oferă Înțeleapta Lună Plină sunt răbdarea și echilibrul interior. Atenție și la relațiile personale, pentru că în calea Săgetătorului vor apărea unele persoane care au intenția de a profita de pe urma sa.

Capricorn

Anul se deschide cu forțe proaspete și cu noi idealuri pentru Capricorn despre care se spune că este Bătrânul sau Înțeleptul zodiacului. Tocmai de aceea Luna Plină din 10 ianuarie îi este benefică acestei zodii, ajutând-o să-și pună în practică dorințe mai vechi legate de dezvoltarea sa personală, precum și de viața sa sentimentală. În calea Capricornului vor apărea multiple posibilități, atât din punct de vedere spiritual, cât și romantic, iar ele se vor îmbina armonios, fără să se excludă una pe alta.

Vărsător

Nu se poate spune că Vărsătorul duce lipsă de ocupație la începutul acestui an. Dimpotrivă, este foarte prins în tot felul de activități care nu-i lasă deloc timp să se relaxeze. Luna Lupilor este literalmente pentru nativii Vărsători o mare provocare, pentru că trebuie să se lupte cu tot felul de forțe adverse declanșate în calea sa: colegi răuvoitori de serviciu, rude revendicative sau parteneri neînțelegători. Dar rezistența proverbială a Vărsătorului îl face să depășească, una câte una, toate aceste probleme, ieșind din fiecare mai puternic și mai încrezător în forțele sale.

Pești

Începutul de an îi găsește pe Pești cam lipsiți de energie și bolnăvicioși, dar lucrurile se îndreaptă rapid, după ce Luna Plină își va produce efectele. Ca toate zodiile de apă, Peștii au o legătură intimă cu astrul selenar și se vor bucura din plin de energiile sale pozitive. După ce se vor întrema, Peștii își vor regăsi întreaga poftă de viață care îi caracterizează și vor porni în urmărirea visurilor lor. După mijlocul lui ianuarie s-ar putea ca viața lor romantică să fie perturbată de apariția unor persoane fascinante, pentru care Peștii ar putea face o adevărată pasiune.