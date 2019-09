Maia Sandu confirmă vizita sa la Moscova. Aceasta va avea o întrevedere cu prim-ministrul rus, Dmitri Medvedev

Maia Sandu va pleca intr-o vizita oficiala la Moscova la invitatia premierului rus, Dmitri Medvedev. Aceasta a confirmat aceasta decizie in cadrul unui interviu pentru presa din Rusia.



Fiind intrebata daca a acceptat invitatia lui Dmitri Medvedev de a vizita Moscova si ce intentioneaza sa discute in cadrul intrevederii, Sandu a raspuns ca va onora invitatia si ca vor vorbi despre cooperarea dintre cele doua state.

"La inceputul lunii septembrie, ministrul afacerilor externe va merge la Moscova. Vizita mea va avea loc la scurt timp dupa aceea. Planificam sa discutam intreaga gama a agendei bilaterale, incluzand in primul rand comertul, sederea cetatenilor nostri in Rusia, problemele reglementarii transnistrene, prezenta militara rusa in aceasta regiune, lupta impotriva spalarii banilor si cooperarea in cautarea de fonduri furate de guvernul anterior de la bugetul national si retrase. din Moldova in alte tari."

"- Predecesorul tau Pavel Filip a interzis oficialilor guvernamentali sa viziteze Rusia, diplomatii rusi, politicienii si jurnalistii au fost expulzati din Chisinau, ceea ce a dus la o racire a relatiilor bilaterale. De ce s-a intamplat asta?"

Maia SANDU, PRIM-MINISTRU RM: "Guvernul nu a fost guvernat de Filip, ci de oligarhul Vladimir Plahotniuc, care a preluat puterea in tara. Fara sa detina functii publice, el a condus peste tot, transformand tara intr-o sursa de imbogatire a sa. A lucrat cu parteneri straini bazandu-se nu pe interesele statului, ci pe cele personale. De fapt, aveam de-a face cu un regim criminal care nu-i pasa nici de Occident, nici de Est - reprezentantii sai au preluat puterea in tara si au jefuit-o sub sloganuri pro-europene."

http://protv.md/