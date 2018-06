Maia Sandu criticată dur de Andrian Candu: „este o mincinoasă...”

Președintele Parlamentului Andrian Candu a a dus critici dure în adresa liderului PAS Maia Sandu, acuzând-o că minte societate, dar și partenerii de dezvoltare despre proiectele inițiate de actuala guvernare. Potrivit lui, Maia Sandu a criticat „orice început bun realizat de Guvernul RM care aduce plusvaloare țării”, cum ar fi proiectele privind cetățenia „prin investiții”, tichetele de masă sau proiectul Arena Chișinău.



„Cu tot respectul față de opoziție și față de PAS, dar Maia Sandu fie este zero din punct de vedere profesionalist sau este o mincinoasă, pentru că altfel nu pot găsi o altă calificare”, a menționat Andrian Candu la emisiunea „Important” de la TV21.

Astfel, președintele Parlamentului i-a criticat pe cei de la PAS pentru poziția lor față de legea cetățeniei „prin investiții”, menționând că legislații de genul acesta au state cum ar fi SUA, Marea Britanie, Cehia, Țările Baltice, Malta, Bulgaria, Serbia.





„Maia Sandu vorbește multe prostii. Zilele trecute ne acuza pe noi că am venit cu o soluție economică cu cetățenia. Prostie mai mare nu am auzit. Ori ea e lipsă zero profesionalism economic și atunci nu înțeleg cum Lupu și Dodon ( n.r. Marian Lupu și Igor Dodon au deținut funcția de ministru al Economiei) au ținut-o la Ministerul Economiei sau minte că e mincinoasă” , a spus Andrian Candu.

El a ținut să precizeze că foarte multe state au programe prin care încurajează investițiile prin a le acorda permis de ședere, care duce apoi la acordarea cetățeniei, sau a cetățeniei. Potrivit lui, autoritățile de la Chișinău vor organiza un concurs internațional, pentru atragerea unei companii specializate în astfel de programe, și care va activa în comun cu Guvernul..

Candu a precizat că este vorba despre un control riguros și „sute de filtre” asupra banilor investiți și a persoanelor care vor obține cetățenia.

„Adică alții pot să facă astfel de instrumente, dar noi trebuie s-o ascultăm cu atenție pe Maia Sandu, să nu ne dezvoltăm și să stăm? La fel a criticat și tichetele de masă, proiectul Arena Chișinău, la fel a criticat orice început bun și realizat de Guvernul RM care aduce plusvaloare țării. Și știți de ce? Deoarece le este frică că vom avea succes.Dar succesul nostru înseamnă insuccesul lor. Și îi înțeleg, dar să nu mintă”, a menționat Candu.

Totodată, el a acuzat-o pe președinta PAS că a indus în eroare partenerii de dezvoltare, în cadrul vizitei ei la Washington.

„Să mergi la Washington, să vorbești cu nici măcar conducerea FMI, să vii la Chișinău și să spui: Știți la Washington PDM și guvernarea este foarte criticată, ca după aceasta să vină cei de la FMI și să spună: Ne cerem scuze, nu am spus așa ceva. Dna Maia Sandu minte”, s-a arătat revoltat Andrian Candu.

El a spus că a fost împreună cu o delegație a RM la Washington și a vorbit cu oficialii FMI, care au lăudat reformele inițiate de actuala guvernare.

„Ne-au declarat: Sunteți bravo moldovenilor. Noi vă dăm exemplu la alte state, cum ați reușit într-o perioadă foarte scurtă să aduceți creștere economică în țară, să faceți reforme grele, să faceți în sistemul bancar minuni…Și adică ei ne laudă și cineva se duce la Washington și minte. De aia concluzia mea, este sincer, cu tot respectul față de opoziție și față de PAS, dar Maia Sandu ori este zero din punct de vedere profesionalist sau este o mincinoasă, pentru că altfel nu pot găsi o altă calificare”, a adăugat el.

Reamintim că acum două zile, PAS a solicitat, în mod repetat, stoparea punerii în aplicare a așa-numitei legi a cetățeniei „prin investiții” întrucât, potrivit formațiunii, generează riscuri majore pentru securitatea statului și siguranța cetățenilor. Cei de la PAS susțin că legea este contrară obligațiilor asumate de Republica Moldova prin Acordul de Asociere.

„Solicităm abrogarea legii cetățeniei „prin investiții” având în vedere că reprezintă o bombă nucleară pentru prezentul și viitorul țări”, a declarat Maia Sandu la o conferință de presă.

De asemenea, în luna februarie, Maia Sandu, după o vizită la Washington, a declarat că guvernarea de la Chișinău este privită cu suspiciune de către factorii decizionali de peste ocean, iar mesajul promovat de mass-media afiliată guvernării despre așa-zisul sprijin politic american necondiționat este doar un mit.

Sursa: moldova.org