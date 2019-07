Maia Sandu la Bruxelles: Vrem să construim un viitor, nu să căutăm răzbunare

Hoția nu va dispărea din Moldova decât atunci când va dispărea și statul. Am tot mai des acest sentiment și sunt tot mai sigură că nu mă înșel deloc.

E o carte despre noi, despre viată (dupa cum spune autoarea volumului: „Realitatea m-a atras mereu ca un magnet, m-a torturat și m-a hipnotizat, mi-am dorit s-o fixez pe hârtie”.

Moldova se confruntă astăzi cu o sarcină dificilă – reconstruirea instituțiilor democratice și refacerea încrederii cetățenilor în propriul stat. Instituțiile noastre și încrederea cetățenilor în acestea au fost puternic deteriorate din cauza proastei administrări, jocurilor murdare, corupției, fraudelor și contrabandei finanțate de stat. Astăzi, Moldova are nevoie de un nou început. Ne vom baza pe trei piloni pentru această nouă etapă.

