Maia Sandu la CSM: Judecătorii trebuie să decidă dacă vor să fie parte a schimbării

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere Sculeni au depistat un tânăr moldovean, ascuns într-un autocar de rută. Fără acte, înghemuit și camuflat sub bancheta din spate, acesta își crease un plan să ajungă la București, cu trecerea neobservată la...

„Am spus că noi suntem pentru independența judecătorilor oneşti şi o să apăram oamenii care îşi fac lucru bine, cei care apără hoţii în continuare, promovează judecători care comit abuzuri vor trebui să răspundă. Nu mai putem tolera dezastrul din justiţie. Oamenii aşteaptă să se facă dreptate. Propunem CSM să-şi facă treaba. Am venit cu un mesaj foarte clar. În următoarele săptămâni o să vedem dacă ei îşi îndeplinesc obligaţiunile de serviciu. Schimbarea se va face oricum. Ei trebuie să decidă dacă vor să fie parte a acestei schimbări.”

