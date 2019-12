Maia Sandu şi Andrei Năstase nu au mai discutat despre activitatea politică şi nu doar, de mai bine de trei săptămâni. Despre acest lucru a menţionat liderul PAS, Maia Sandu, în cadrul emisiunii “Loc de Dialog”de la Radio Moldova. Ea a recunoscut că între PAS şi PPDA există anumite neînţelegeri.

“Nu am prea discutat cu domnul Năstase în ultima vreme, după ce s-a întâmplat căderea Guvernului, după ce a pierdut Chişinăul, dânsul şi-a mai luat o pauză. Deci în ultimele două, trei săptămâni nu am vorbit cu el. Alegerile locale au provocat sau au crescut mai mult anumite breşe, pentru că noi am mers împreună în toată ţara şi a fost un proces dificil de selectare a candidaţilor comuni, pentru că nu e vorba doar de 50 de oameni, şi la 50 de oameni când faci lista pentru parlamentare, oricum este complicat. Imaginaţi-vă că aici au fost sute de oameni la funcţiile de primar şi mii de oameni la funcţiile de consilieri şi a fost multă lume supărată. Noi credem că am fi avut un scor mai bun în unele localităţi, dacă era să fim lăsaţi să mergem cu candidaţii noştri, ei probabil cred invers. Este firesc într-un fel, dar este tare important să nu permitem ca aceste animozităţi să crească în supărări mai mari şi să provoace anumite înţelegeri”, a spus preşedintele PAS.

Totodată, Maia Sandu a declarat că îşi doreşte alegeri parlamentare anticipate, iar după alegeri este gata să facă coaliţie cu partidele unioniste. Fostul premier susţine că este gata să facă o coaliţie şi cu Partidul Dermocrat, doar după ce acesta va rămâne cu oameni integri.

“Este greu astăzi să vedem prea mulţi parteneri serioşi. Pe de o parte, aşteptăm o mişcare a forţelor unioniste, care au declarat că îşi doresc o coalizare, şi sperăm să apară ceva acolo, credibil, o forţă care să unească oameni oneşti. Aceasta este condiţia principală ca să avem acest parteneriat în viitor, eventual în următorul Parlament. Există Platforma DA, cu care noi am conlucrat până acum şi ne dorim să avem o conlucrare constructivă şi de acum încolo, în pofida anumitor animozităţi care există. Dincolo de asta, există PD-ul care îşi zice pro-european. Noi i-am eliberat de Plahotniuc şi pentru ei este o şansă să se cureţe, dar trebuie să vrea, să aibă suficiente forţe sănătoase în interiorul partidului ca să se debaraseze de oamenii toxici”, a mai spus Maia Sandu.

Menţionăm că anterior şi liderul PDM, Pavel Filip a declarat în cadrul emisiunii “Loc de Dialog” că este deschis spre o colaborare cu Blocul ACUM.

