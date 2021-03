Maia Sandu şi partidul său, PAS, sunt asociate cu neomarxismul de către politicienii din România

Nu este o metaforă şi mi-aş fi dorit să fie un fake-news. Nici una, nici alta. Ştirea are de ce să producă fiori, pentru că bagă direct omenirea într-un teritoriu neexplorat,...

Am privit acum seara "Secretele puterii" - o emisiune, avându-l drept moderator pe Alex Cozer. Evident, am urmărit cu atenție comentariile în timp real și vă expun...

Noi imagini video care susțin că prezintă practici de tortură a deținuților ruși, dintre care unul ar fi murit la scurt timp după filmare, au fost publicate, scrie The Moscow Times,...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

"Contora Republicană de Curort din Moldova are în vânzare putiovci pentru sectorul ambulatoric pe lunile ianuarie, februarie, martie anul 1954.

Instaurarea comunismului in Rusia, la 7 noiembrie 1917, nu a fost – câtuși de puțin – un act spontan, ci rezultatul unui amplu proiect secret (“Planul Marburg”),...

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

În cadrul mai multor întâlniri, reuniuni și discuții cu persoane de vârstă diferită am remarcat faptul că acestea preferă și sunt capabile să-și exprime liber ideile, mai ales le place să vorbească despre libertate.

În medicina populară hreanul este deseori folosit pentru ştergerea petelor de pe piele şi a pistruilor, însă el are calităţi recunoscute şi ca remediu pentru sănătate: stimulează aparatul digestiv şi metabolismul, are efect expectorant, combate migrenele etc…

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi dintre stramosii ei au fost sfinti, precum Sfantul Stefan Nemanja sau Sfantul Simeon Izvoratorul de...

În turul I al alegerilor prezidenţiale din 1 Noiembrie 2020 Octavian Ţîcu a strâns 27170 voturi, adică 2,01%, în timp ce Dorin Chirtoacă, de la Blocul Electoral Unirea, realizat împreună cu Valeriu Munteanu, 16157 voturi (1,20%). La alegerile pentru Primăria Chişinăului din toamna anului 2019, Octavian Ţîcu a fost votat de 10739 alegători, Dorin Chirtoacă de 22885, iar Valeriu Munteanu de 1710 alegători. Chiar dacă 1+1 nu este egal cu 2 în politică, după cum remarca d. Dan Dungaciu, electoratul celor trei lideri unionişti este undeva în jur de 40000-45000 de alegători, sub 5%, cât ar avea nevoie un partid ca să acceadă în Parlament.

Activitatea mişcărilor unioniste din R. Moldova, partide politice sau asociaţii unioniste, este la limita unui soi de etno-business. Sigur o mare parte dintre activiştii unionişti au cele mai curate şi sincere sentimente faţă de România, dar au eficienţă zero în formarea şi mobilizarea unui electorat unionist.

România nu are şi nu a avut niciun plan de reunificare a Republicii Moldova cu România. Declaraţiile politicienilor români referitoare la Basarabia sunt doar cu scop electoral, niciun partid nu a propus un plan concret de măsuri pe termen mediu şi lung pentru realizarea reunificării, care să fie asumat de toate partidele parlamentare.

Eu am doar o singură întrebare. Care a fost rezultatul anilor de consiliere din partea experţilor din România? Promovarea unor lideri politici corupţi, ca să ne limităm doar la Filat şi Plahotniuc. Expertiza românească pe politica din Republica Moldova trebuie să îşi asume şi acest rezultat al consilierii lor: promovarea politicienilor corupţi. Chiar dacă expertiza lor a fost pe relaţiile cu România şi cu Uniunea Europeană, corupţia şi anticorupţia sunt componente fundamentale ale relaţiilor respective. Depinde doar unghiul din care sunt privite.

Preşedintele Maia Sandu nu are niciun consilier din România şi a ieşit astfel din tradiţia preşedinţilor pro-europeni de la Chişinău. D. Dan Dungaciu a spus un mare adevăr în unul dintre articolele sale critice la adresa preşedintelui R. Moldova: „Sfătuitorii vin şi pleacă, politicienii şi electoratul lor rămân pe loc.”

Din punct de vedere doctrinar, PAS-ul are în comun cu USR/PLUS tot atât de puţin cât are PPDA cu PNL. Să nu uităm că doctrina liberală a fost compromisă în R. Moldova de partidele care şi-au asumat în numele lor cuvântul „liberal”, dar a căror politică a fost un eşec total, cu excepţia câştigurilor personale (cel mai bun exemplu este „liberalul” Vlad Filat). În al doilea rând, PAS nu a depăşit etapa definirii ideologice, cel puţin dacă se va dori raportarea cu curentele politice europene. Lipsa unei identităţi ideologice în matca tradiţională nu înseamnă însă automat o orientare neomarxistă a preşedintelui Maia Sandu şi a PAS-ului. Însă această etichetă pusă de terţi costă.

Un recent sondaj de opinie îl creditează cu şansa de a intra în Parlament în cazul unor alegeri anticipate, surclasând partidul lui Usatâi. Dar cine mai are încredere în sondajele de opinie din R. Moldova, care sunt doar instrumente de manipulare a opiniei publice?

Preţurile petrolului au crescut marţi cu peste 2%, la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 luni, după ce producătorii majori au demonstrat că ţin producţia sub control, în...

Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, va renunța la rolul său de director executiv la sfârșitul acestui an și va trece la rolul de președinte executiv, a anunțat marți compania. El va...

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

