MANDARINE: 3 Beneficii pentru sanatate

Mandarinele sunt ideale pentru perioada de iarna. Au o aciditate scazuta si sunt mult mai moi decat portocalele. In plus, au un continut scazut in calorii si sunt bogate in vitaminele C si A, dar si acid folic.



Iata ce beneficii uimitoare are acest fruct pentru sanatate si de ce trebuie consumat in mod regulat, mai ales in sezonul friguros:

Aliat impotriva racelilor si gripei

Medicina tradițională chineză considera mandarina un subiect de prim rang pentru păstrarea sănătății. Ele întăresc imunitatea. Sunt un bun supliment stimulant antioxidant și de apărare, deoarece conțin vitamina C.



Previn constipatia

Mandarinele sunt o sursă naturală de fibre, care se găsește în pulpa albă sub piele și între segmente. Această substanță stimulează circulația intestinală și reduce absorbția grăsimilor și a substanțelor toxice.

Elimină acidul uric

Conținutul ridicat de apă, potasiu și acid citric produc un efect diuretic care favorizează eliminarea acidului uric și a sărurilor acestuia.