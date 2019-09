Marea Britanie / Înfrângere temporară a lui Johnson: Parlamentul britanic respinge un Brexit „no deal”

…După-amiaza zilei de 27 august 1991 s-a nimerit a fi la Chişinău una frumoasă. Canicula verii trecuse, oraşul forfotea, era un adevărat furnicar, nu numai în centru, dar şi în cartierele de la periferii. Am pătruns cu greu, împreună cu soţia, în troleibuz la staţia Alecu...

Recent, am aflat cu surprindere că dl Oazu Nantoi și-a schimbat din nou orientarea, devenind unionist.

O întrebare dificilă pusă de un prieten din Chişinău. Primul răspuns care mi-a venit: nu ştiu, mai întreb. Şi am întrebat, răspunsul a fost: niciuna dintre cele două. Însă minciunile moldoveniste continuă să se răspândească în paralel cu raţionamentele perverse....

În R. Moldova vor fi pe 20 octombrie alegeri locale, iar cotidianul.md (finanțat de către Guvernul României) publică sub semnătura lui Alex Cozer o primă evaluare a şanselor candidaţilor din cursa pentru Chişinău.

Blocul ACUM continuă să opteze pentru un procuror european, însă socialiştii sunt categoric împotrivă. Procurorul general are acces la secretul de stat, iar o persoană care nu deţine cetăţenia Republicii Moldova nu poate să aibă acces la secretele de stat – acesta...

Am aflat din presă despre un caz ieșit din comun, dar care are semnificații uriașe, ne informează liderul PPDA, Ministrul de Interne Andrei Năstase.

„Atributiile pentru coordonarea politicilor in domeniul energetic apartine Guvernului sau mai exact Ministerului Economiei si Infrastructurii. Cum arata aceasta in practica?”, se întreabă analistul politic Dionis Cenușă.

Din cei 650 de deputați, guvernul are acum doar 319 iar opoziția 320, în vreme ce 11 (printre care cei din Sinn Fein și președintele camerei) nu au votat marți seara. Din cei 319 Tories, doar 286 au votat pentru planul care includea posibilitatea unui no-deal al lui Johnson. Revolta unui asemenea număr de deputați ai partidului (21) este de asemenea fără precedent în istoria recentă.

Într-un rar exemplu de cooperare transpartinică, 21 deputați Tories s-au revoltat în cursul după-amiezii de marți, trecând de partea opoziției pentru a împiedica un Brexit 'no deal' (iar doi deputați Labour, din opoziție, au votat pentru guvern). În acel moment devenise limpede că Johnson va pierde dezbaterea și votul.

Boris Johnson a anunțat imediat că își va juca ultima carte: va depune o moțiune pentru a declanșa alegeri generale, pe care speră să le câștige, peste ceva mai puțin de o lună, pe 14 octombrie, cu trei zile înainte de summitul european din 17 octombrie care ar trebui să pecetluiască soarta Brexitului sub forma sa actuală. (După obiecții din propria sa tabără conservatoare, data propusă a fost deplasată cu o zi, pe 15 octombrie, pentru a exclude evreii practicanți care pe 14 octombrie au sărbătoarea religioasă Sucot.)

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)