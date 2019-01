Marea minciună din industria auto, demonstrată pe cea mai tare Toyota

Suntem în pragul Nașterii Domnului. Zi de adevărată bucurie duhovnicească. O zi în care apar, cum am mai spus, zorii mântuirii noastre.

Dacă tot mi-a plăcut în mod deosebit „Forma ruinelor” semnată de Juan Gabriel Vasquez, am comandat repede și „Zgomotul lucrurilor în cădere”, primul volum tradus în limba română al autorului.

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

Lacul Mercer, un lac subglaciar situat la aproximativ un kilometru sub gheaţa Antarcticii, a rămas nederanjat timp de 1.000 de ani, până când o echipă de cercetători a decis recent să vadă ce se ascunde în el. Descoperirile au fost surprinzătoare.

Astăzi voi scrie despre socialism si cererile socialismului, deoarece ne vom lovi de ele în anii ce vor urma şi e bine să ştim de acum ce urmări vor avea asupra societăţii. Deşi aceste ideile sunt larg răspândite în mediul online* şi offline, am hotărât...

Reprezentanții ÎMGFL strâng din umeri și afirmă că nu pot interveni În dimineața zilei de marți, am surprins-o pe Valentina Mihailenco, o pensionară care locuiește într-un apartament modest din sectorul Buiucani al Capitalei, curățind igrasia care, de aproape...

După respingerea în Parlamentul britanic a acordului pentru Brexit negociat de premierul Theresa May cu UE, avertismentele privind impactul dramatic pe care o ieşire haotică a Marii Britanii din bloc l-ar avea asupra celei mai mari economii europene, cea germană, încep să...

Cele de pe aripi nici măcar nu prezintă orificii, întreaga zonă e acoperită cu cauciuc. Doar dacă cineva vrea să-și tuneze mașina cu un motor mult mai puternic va simți nevoia să le scoată și să le folosească așa cum trebuie. Cât despre cele de sub faruri, ele sunt bine poziționate, dar, din nou, sunt false.

Urmează apoi cele de pe aripile din față și cele de sub faruri, care par să curgă ca o lacrimă, așa cum le curge în acest moment celor care au avut mari așteptări de la noua versiune Supra.

Actualul model nu încearcă decât să-ți încânte ochii, dar sunt înșelați de acele guri de aer false de pa caroserie. Cei de la Jalopnik au analizat în detaliu noul automobil japonez și au pentru tine o veste proastă. Toyota Supra are nu mai puțin de zece “prize” de aer false care nu au nicio utilitate practică.

Anul trecut, a fost lansat un nou model Toyota Supra, o mașină celebră printre iubitorii de raliuri și alte tipuri de curse. Evident, noua Toyota Supra are un volum mai mare și are alura unei supermașini contemporane, dar nu înseamnă că este mai bună decât modelul din anii ‘90, care a fost, pe bună dreptate, o mașină de legendă.

