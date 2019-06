Marele cineast Franco Zeffirelli a murit

Marele cineast italian Franco Zeffirelli a murit la vârsta de 96 de ani, transmite sâmbătă AFP care citează presa italiană. Cineastul este cunoscut pentru spectacolele de operă şi pentru adaptările cinematografice ale unor opere de Shakespeare, pentru care a şi primit două nominalizări la Oscar.



Regizorul a murit la reşedinţa sa din Roma, potrivit Agerpres.

Franco Zeffirelli "s-a stins liniştit după o lungă maladie care s-a agravat în ultimele luni", anunţă presa italiană care citează surse din familia cineastului.



Regizorul şi producătorul de film, teatru şi operă Franco Zeffirelli, pe numele său adevărat Gainfranco Corsi Zeffirelli, s-a născut la 12 februarie 1923 la Florenţa.

A intrat la Universitatea din Florenţa pentru a studia arhitectura, în anii studenţiei implicându-se în spectacolele companiei de teatru ale universităţii. În timpul ocupării Italiei de către trupele germane în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Zeffirelli a întrerupt studiile şi a lucrat ca translator.

După încheierea războiului, a mers la Roma pentru a urma o carieră în teatru. S-a alăturat companiei Morelli-Stoppa a lui Luchino Visconti, unde a fost atât actor cât şi regizor de scenă. A lucrat cu Visconti la pelicula ''La terra trema'' (1948), dar şi la alte producţii. Reuşita sa ca regizor de scenă pentru operă a fost producţia din anii 1952-1953 a spectacolului ''L'Italiana in Algeri'' lui Gioachino Rossini pentru La Scala Milano. A lucrat la numeroase producţii de teatru şi operă, cele mai cunoscute spectacole fiind, printre altele, ''La Traviata'', ''Lucia di Lammermoor'', ''La Boheme'', ''Tosca'', ''Turandot'', ''Don Giovanni'' ''Falstaff'' şi ''Carmen'', conform https://www.thefamouspeople.com şi https://www.rottentomatoes.com/.

A lucrat în calitate de regizor asistent cu regizori cunoscuţi la filme, precum ''Bellissima'' (1951), ''Senso'' (1954), ''Lo Scapolo'' (1955) şi ''Andrea Chenier'' (1955).

În anii '60 a regizat propriile sale producţii de operă şi teatru la Londra şi New York, însă atenţia sa s-a îndreptat spre regia de film. În 1966 a ales opera lui Shakespeare ''Taming of the Shrew'' pentru marele ecran cu Richard Burton şi Elizabeth Taylor în distribuţie. Pelicula a fost lansată la 8 martie 1967 şi a strâns 8 milioane de dolari din încasări în SUA şi 12 milioane de dolari la nivel internaţional.

Inundaţiile din noiembrie 1966, care au afectat Florenţa, au constituit subiectul unui film documentar de 50 de minute, intitulat ''Florence: The Days of Destruction'', care a strâns circa 20 de milioane de dolari, bani pe care Zeffirelli i-a donat pentru reconstrucţia oraşului.

''Romeo and Juliet'', lansat la 8 octombrie 1968, a constituit una dintre cele mai reuşite pelicule ale regizorului italian, care a fost şi nominalizat la Oscar şi la Globurile de Aur pentru cel mai bun regizor, indică portalul specializat www.imdb.com. Pentru această producţie a primit premiul ''David di Donatello''

Seria televizată ''Jesus of Nazareth'' (1977) a fost un succes apreciat atât de publicul larg cât şi de critici.

În 1982, Zeffirelli a lansat trei filme având la bază spectacole de operă: ''La Traviata'', ''Cavalleria rusticana'' şi ''Pagliacci''. A creat, de asemenea, un spectacol de operă intitulat ''La Boheme'' pentru Opera Metropolitană din New York. Pentru producţia ''La Traviata'' a obţinut în 1984 un premiu BAFTA, acordat de Academia britanică de film.

Pelicula ''Otello'', lansată în 1986, a fost una dintre producţiile sale importante, filmată în limba italiană în Olanda şi în Italia. Producţia a fost foarte bine primită de critici şi a fost nominalizată în 1987 la secţiunea cel mai bun film străin la premiile BAFTA.

A urmat ''Hamlet'' (1990), realizat în limba engleză. ''Storia di una capinera'' (1993), filmat în Sicilia, a avut la bază romanul omonim cu acelaşi nume al lui Giovanni Verga.

Pelicula biografică ''Callas Forever'' (2002), un omagiu adus artistei internaţionale Maria Callas, a fost filmată în Bucureşti, Andaluzia şi Paris şi a fost un succes atât din punct de vedere al încasărilor cât şi în ce priveşte costurile.

În 1999 a fost recompensat cu premiul special al Festivalului internaţional de film ''Karlovy Vary'' pentru contribuţia sa la dezvoltarea cinematografiei mondiale. A obţinut, în 2003, premiul Festivalului internaţional de film de la Palm Springs pentru munca depusă în calitate de regizor.