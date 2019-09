Maria Ciobanu ar putea părăsi coaliţia de guvernare: „Mi-au sugerat să-mi depun mandatul de deputat”

Maria Ciobanu, deputata blocului ACUM ar putea părăsi coaliţia de guvernare ACUM-PSRM. Deputata scrie că şi-a luat timp pentru a analiza şi pentru a lua o decizia corectă în urma discuţiilor cu alegătorii săi care ar îndemna-o la acest pas.



„Atunci când îmi este foarte greu pe suflet merg acasă, adică la Nisporeni... Azi am discutat, de fapt mai mult am ascultat ceea ce mi-au spus unii dintre acei cu care am pornit la drum la sfârşitul anilor '80. Mi-au sugerat să-mi depun mandatul de deputat, întrucât ceea ce se întâmplă în politica de pe Bâc nu este ceea ce sperau ei că se va întâmpla după ultimele alegeri parlamentare. Mi-au adus argumente greu de ignorat că nu este cazul să mă jertfesc, deoarece jertfa mea nu este nici apreciată, nici înţeleasă. Le-am mulţumit pentru grijă, pentru atitudine, dar că îmi voi lua timp pentru a analiza şi a lua o decizie corectă...” a scris Maria Ciobanu pe pagina sa de Facebook.



Anterior, deputatul fracţiunii parlamentare a Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) Lilian Carp a declarat că şi-ar putea depune mandatul. Carp, asteapta, in continuare, depolitizarea Curtii Constitutionale a Republicii Moldova şi spune că are asigurări că acest lucru se va întâmpla. Saptamana trecuta, Carp anunţa că ar putea părăsi coaliţia de guvernare dacă judecătorii Inaltei Curţi, numiţi pe criterii politice, nu-şi vor da demisia.