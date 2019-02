Marina rusă va supraveghea permanent distrugătorul USS Donald Cook în Marea Neagră

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

NEW YORK – În ultimii ani, globalizarea a trebuit să suporte un nou val de atacuri. Poate că unele critici sunt absurde, însă una dintre acestea este absolut justificată: globalizarea le-a permis multinaționalelor mari precum Apple, Google și Starbucks să eludeze plata...

De astăzi, Capitala are autocare noi. Directorul interimar al Parcului de Autobuze, Vitalie Copaci, a semnat cu reprezentantul companieie ISUZU la Chișinău, Serghei Daradur, contractul de livrare a 31 de autobuze. Copaci a declarat că transportul va fi pus în circulație în maxim...

În acelaşi timp, agenţia de presă ucraineană (oficial) Ukrinform, citând portalul turc Gunes, a comunicat că două nave ale Grupării Navale Permanente a NATO de Luptă Împotriva Minelor SNMCMG-2 (Standing NATO Mine Countermeasures Group Two /SNMCMG2/) – nava amiral germană FGS Werra (A514) şi dragorul turc Akcakoca – au intrat marţi în Marea Neagră.

Serviciul de presă al Flotei a 6-a americane anunţase anterior că distrugătorul Donald Cook se îndreaptă spre Marea Neagră prin strâmtoarea Dardanele pentru operaţiuni de asigurare a securităţii şi de consolidare a stabilităţii regionale, creşterii gradului de pregătire de luptă şi a capacităţilor navale cu aliaţii şi partenerii NATO din regiune. Marina SUA nu a specificat destinaţia exactă a distrugătorului Donald Cook, cu baza în portul spaniol Rota. Acesta se află pentru a doua oară în Marea Neagră de la începutul acestui an.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)