Mărturii din casa groazei din Caracal: „Locul e plin cu fiare şi cu haine de femeie”

O ţară întreagă urmăreşte cu sufletul la gură cazul puştoaicelor ucise, tranşate şi dizolvate în acid de Gheorghe Dincă (65 de ani), mecanicul care locuia singur într-o gospodărie de la marginea Caracalului. După ce negase orice amestec, individul a mărturisit că le-a ucis pe Luiza Melencu (18 ani) şi Alexandra Măceşanu (15 ani), pe care le luase la ocazie cu maşina sa.

Casa lui Gheorghe Dincă, asasinul Luizei Melencu (dispărută la jumătatea lunii aprilie) şi al Alexandrei Măceşanu (răpită pe 24 iulie), e situată pe strada Craiovei şi are un gard înalt de patru metri. El nu avea prieteni, dar obişnuia să angajeze consăteni să-i gătească sau să-i cultive legume în grădină. Cei care băteau palma cu “Popicu”, aşa cum era poreclit bărbatul, nu se întorceau în casă şi a doua oară. „Am trecut pe acolo. Băi, să nu vă duceţi. Acolo e casa groazei”, spuneau de fiecare dată vecinii care îi treceau pragul gospodăriei.

Haos și mizerie în casa criminalului

Locuinţa are şapte camere, „pline cu fiare şi multe, multe haine de femeie, saci întregi cu haine de femeie. Eu, când am intrat o singură dată la el, am ieşit aproape vomitând. Avea în fiecare cameră grâu pentru şobolani. În curte, un haos, o mizerie greu de descris”, a povestit o vecină care a intrat în casă în urmă cu două luni.

Gospodăria se întinde pe o suprafaţă de 3.000 de metri pătraţi. În curte sunt mai multe anexe, iar casa este cu etaj şi are şapte camere. Curtea are două intrări, una prin faţă, una prin spatele grădinii. Bărbatul dăduse un anunţ pe OLX că vrea să vândă casa şi terenul cu 75.000 de euro.

Detaliile legate de viaţa monstrului din Caracal sunt şocante şi sugerează profilul unui psihopat. Potrivit unei surse, tatăl lui Gheorghe Dincă se ocupa de uciderea cailor bolnavi. Crescut în preajma unor scene violente, Gheorghe avea o plăcere în a ucide la rândul său câini, notează Mediafax. “Îi plăcea să vadă cum se chinuie. Era sadic”, se spune despre el, care e descris de cunoscuţi drept un om retras.

Vecinii care au fost în casa ororilor s-au arătat dezgustați

Vineri a fost forfotă mare în gospodăria de la marginea Caracalului

“Nu era nici în şcoală o minte strălucită. A şi rămas repetent. După ce a crescut, a început să fie interesant pentru femei, mai ales că era un băiat înalt, blond”. În tinereţe a muncit la spitalul din Caracal, ca personal auxiliar, iar mai târziu a încercat să-şi facă un service auto. Alţi vecini au povestit că era foarte violent cu angajaţii săi, afacerea durând circa cinci ani, între 1995 şi 2000. De altfel, Dincă şi-a construit singur casa ororilor din Caracal, acolo unde au fost identificate rămăşiţele umane.

După anul 2000 a plecat, împreună cu soţia şi trei băieţi, în Italia. Cunoscuţii spun că, în străinătate, el a intrat într-o relaţie cu o româncă, iar relaţia s-a încheiat când Gheorghe ar fi fost prins încercând să abuzeze de fiica femeii. Aceleaşi surse susţin că omul a revenit în Caracal, după ce a avut interdicţie timp de cinci ani să mai calce în Italia, scrie adevarul.ro. Întrebat la un moment dat de ce face atâtea gropi în curte, ucigaşul ar fi răspuns că acolo pune fierul vechi. Individul a fost arestat pentru 30 de zile.

Fragmentele osoase sunt de natură umană

Probele au ajuns la Institutul Național de Medicină Legală

Au apărut deja informaţii potrivit cărora legiştii au efectuat analize ADN care au confirmat suspiciunea anchetatorilor: fragmentele osoase găsite în curtea lui Gheorghe Dincă sunt umane şi firele de păr, hainele şi cercelul găsite în maşina criminalului sunt ale Alexandrei Măceşanu.

Mai multe colete sigilate conţinând probe strânse în urma anchetei au ajuns la „Mina Minovici“ din Capitală, iar conţinutul lor va fi analizat luni, potrivit unor surse din cadrul Institutului Naţional de Medicină Legală. „Aceste probe se află în custodia noastră“, au declarat surse din institut pentru adevarul.ro. „Sâmbătă am primit mai multe colete sigilate, urmând a fi desigilate luni, în prezenţa organelor de justiţie“, detaliază sursele.

«Doamne, eu la ăsta m-am urcat în maşină?»

Profesoara Olga Filip a călătorit adesea cu maşina asasinului

O profesoară care face naveta de la Caracal la Dobrosloveni, unde predă la o clasă externă a Şcolii Populare de Artă, a povestit că a urcat de mai multe ori în maşina criminalului Gheorghe Dincă. Olga Filip a fost şocată când a văzut la televizor fotografia individului din dosarul Alexandrei Măceşanu. „Nu mi-a dat de bănuit, am făcut naveta cu el şi nu doar o dată. Mi-era frică de alţii... Urci la ăsta, că e om serios. Şi uite ce serios era. Doamne, eu la ăsta m-am urcat în maşină?“. Ea a mărturisit pentru adevarul.ro că ultima dată când a urcat în maşina lui a avut bănuiala că acesta ar fi consumat băuturi alcoolice. „Mi s-a părut că era beat, şi vorbă, şi privire, şi… Mi-a fost frică şi nu m-am mai dus cu nimeni, mă duceam cu microbuzul de Fălcoiu“, adaugă Olga Filip. Bărbatul nu era vorbăreţ, de obicei dialogul se rezuma la salutul de despărţire.

Profesoara a cunoscut-o bine pe Alexandra, care i-a fost elevă la clasa de cusături, din clasa a IV-a şi până în clasa a VII-a. „Ce să vă spun, o fată… A fost un copil-exemplu. Celelalte erau mai băieţoase. Ea avea un rafinament, o drăgălăşenie, aşa. Ne-a dat pe toţi cei care o cunoşteam peste cap întâmplarea asta“, încheie Olga Filip.

«A recunoscut că le-a omorât pe amândouă»

A cedat după două zile în care susținea cu încăpățânare că e nevinovat! Gheorghe Dincă, suspectul din Caracal, a recunoscut ieri uciderea celor două fete, Alexandra Măceșanu (15 ani), răpită pe 24 iulie, şi Luiza Melencu (18 ani), dispărută în aprilie, potrivit Mediafax, care îl citează pe Bogdan Alexandru, avocatul din oficiu al individului de 65 de ani. „Da, e adevărat. A recunoscut că le-a omorât pe amândouă. A oferit nişte explicaţii. Acum sunt din punctul dânsului de vedere, că ele au venit aici pentru a întreţine relaţii sexuale, au fost discuţii mai aprinse şi în urma acelor discuţii le-a lovit şi în urma loviturilor s-a întâmplat ce s-a întâmplat”, spune Bogdan Alexandru. Asasinul afirmă că puștoaicele ar fi venit de bună voie în casa lui. Anchetatorii au făcut, ieri dimineaţă, o a treia percheziţie la locuinţa lui Dincă, în prezenţa suspectului, adus din arest.

Alexandra Măceşanu, 15 ani

Alexandra Măceşanu a fost dată dispărută miercuri, 24 iulie, iar fata a sunat joi, începând cu ora 11.05, de trei ori la 112, anunţând că este sechestrată și că a fost schingiuită și violată. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale (STS) n-a reuşit identificarea unei adrese exacte, ci o arie de căutare. Poliţiştii au avut nevoie de prea mult timp pentru a intra în gospodăria individului. După ce au analizat imaginile surprinse de camerele video din Dobrosloveni, unde fata s-a urcat în mașina lui Dincă, anchetatorii au identificat numărul de înmatriculare și l-au identificat pe monstru. Vineri, 26 iulie, la ora 4.00, polițiștii înconjuraseră locuința, dar au intrat abia la ora 6.00, motivând că abia atunci le-a permis procurorul de caz. Trecuseră nu mai puțin de 19 ore de la apelurile disperate ale copilei.

Luiza Melencu, 18 ani

Cu patru luni mai devreme, o altă tânără a fost dată dispărută, Luiza Mihaela Melencu (18 ani), bunicul ei fiind anunţat printr-un telefon că va pleca în Elveţia şi că nu vrea să se mai întoarcă. Un telefon asemănător a primit şi mama Alexandrei, a doua zi după dispariţia fetei sale, un bărbat spunându-i că vor pleca în Belgia şi că este iubitul tinerei. Cel mai probabil, autorul ambelor apeluri e Gheorghe Dincă, săltat vineri de anchetatori.

«Alexandra și Mihaela, iertați-ne!»

Cazul celor două adolescente a stârnit un val de revoltă în România. Mii de oameni au ieșit pe străzi în București și în țară pentru a cere autorităților să facă dreptate.

Aseară, mii de persoane au fost așteptate în Piaţa Revoluţiei, în faţa Ministerului de Interne. Sub titlul „Cade una, cădem toate!”, această manifestație a fost dedicată celor două fete, dar și tuturor femeilor hărțuite și bătute.

Sâmbătă seara, câteva mii de oameni au cerut, în fața Ministerului de Interne, demisia celor responsabili.

Alte sute au mers cu flori în Piața Victoriei din București, într-un marș tăcut. Și la Iași, zeci de români au ieșit în stradă cu lumânări şi o coroană de flori cu mesajul „Alexandra şi Mihaela, iertaţi-ne!”. Iar o sută de persoane au mers la casa criminalului pentru a-i cere socoteală.

Sute de oameni au protestat vineri seara în faţa casei criminalului pentru modul în care poliția s-a împiedicat de proceduri în timp ce un copil murea în chinuri.

La Cluj-Napoca, zeci de persoane au aprins lumânări şi au cerut iertare celor două fete pentru modul în care au murit sub ochii autorităților.

