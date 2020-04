Mărturiile lui Tom Hanks, după vindecarea de COVID-19: „Mi s-a întâmplat ceva ciudat”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

... precum vă spuneam, se făcea că eram mort. Ba nu, nu eram, ci fusesem. Nu, nici așa nu e bine. Ce înseamnă fusesem? E un aspect al timpului trecut, care nu are nici noapte, nici zi, nici toamnă și nici primăvară. Eram e mai bine, deoarece deși e tot un timp mort, exprimă moartea într-o...

Igor Dodon ne-a obișnuit deja că, atunci când are o problemă în coaliția de guvernare, iese și îi sperie pe PD-iști cu alegerile anticipate. În contextul discuțiilor pe marginea păgubosului acord de credit cu Federația Rusă care generează multe întrebări...

Wilson a mai spus că li s-a transmis că ea şi Hanks au căpătat imunitate în faţa virusului şi că au donat sânge pentru un studiu care are ca scop crearea unui vaccin. Actriţa a mai spus că aşteaptă să vadă dacă li se va cere să doneze şi plasmă.

„A venit un medic din spital să mă vadă şi i-am spus: <Mi s-a întâmplat ceva ciudat. Am încercat să fac exerciţii de stretching şi la sol şi nu am putut să fac nici măcar jumătate>. S-a uitat la mine prin ochelarii ei, ca şi cum i-ar fi vorbit celei mai stupide persoane de pe Pământ, şi mi-a spus: <Suferiţi de COVID-19>", a povestit starul glumind.

Actorul american Tom Hanks a acordat primul său interviu după ce s-a vindecat de COVID-19, în care a vorbit despre experienţa sa cu această boală. Interviul pentru postul de radio The National Defense a fost acordat la o săptămână după ce soţia starului, actriţa Wilson, a vorbit şi ea.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)