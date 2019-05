Matei Vişniec - Emmanuel Macron: portret politic după doi ani de la cîştigarea prezidenţialelor

Ceea ce se întâmplă astăzi în Legislativ îmi amintește de ultimele luni de agonie ale primului parlament, în care am avut și eu onoarea să fiu deputat.

Tornadele - pe care pana acum le vedeam mai mult prin filmele americane - sunt semnalate din ce in ce mai des si in Romania. Iar furtunile pe care le-am vazut zilele trecute ar putea fi abia inceputul unor modificari ale vremii pe care nici macar nu le-am banuit.

In prezent, alegerile europene se profilează la orizont ca un veritabil test pentru Emmanuel Macron. Dar există şi pericolul ca scrutinul de pe 26 mai să fie transformat, în Franţa, într-un referendum pro sau anti-Macron.

Iar ambiţiile sale europene sunt reduse, poate nu la zero dar serios contracarate, de o anumită opoziţie a Germaniei, de un interminabil Brexit şi de victoria populiştilor în mai multe ţări, printre care Italia.

