Medic celebru, despre ţinerea pandemiei sub control: „Trebuie să se întâmple 3 zile la rând!“

Ceapa verde are mai multe beneficii pentru sanatate, printre care enumeram: – imbunatatirea imunitatii – reglarea glicemiei – proprietati antiinflamatorii – previne cancerul (gratie quercetinei) – protejeaza impotriva ulcerului, luptand impotriva bacteriilor...

Pentru astazi v-am rezervat o delicioasa reteta de musaca cu carne de pui. Nu este greu de facut si poate fi oricand varianta ideala si rapida pentru o cina in familie. Pofta buna!

Coronavirusul e mai periculos decât alte virusuri gripale care au circulat fiindcă se transmite foarte rapid. O problemă o constituie şi perioada de replicare mare, de la două zile la două săptămâni. Asta înseamnă că un om care poartă virusul şi nu are simptome se poate întâlni în două săptămâni cu zeci de persoane cărora să-l transmită”.

Întrebat despre coronavirus şi momentul în care situaţia răspândirii poate fi ţinută sub control, fostul medic al naţionalei de fotbal a declarat pentru „Gazeta Sporturilor“ că „până nu vor fi măcar trei zile la rând cu temperatura de minimum 25 de grade n-o să avem o reducere a epidemiei.

