Medic din Glodeni: „Spitalul practic este închis. Cadrele medicale s-au testat cu PLATĂ, ca să afle că au coronavirus”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Cu 90% dintre angajaţi aflaţi în şomaj tehnic, compania aeriană românească Blue Air are nevoie de un suport financiar de 60 de milioane de euro pentru a trece peste criza COVID-19, potrivit CEO-ului companiei, Oana Petrescu.

„Ideea că alegerile prezidențiale sau orice alegeri pot fi amânate pe timp de pandemie nu este o invenție de-a Președintelui Dodon. Nu am să uit ziua, și Facebook o să-mi reamintească, când am sugerat celor interesați să citească atent legea din 2004 privind situații...

În cadrul instituției au mai fost confirmați cu COVID-19 și pacienți, care au stat în secția terapie. Pentru că secția a fost închisă, ei au fost externați și duși, cu ambulanța, la domiciliu, aflându-se acum sub supravegherea medicilor de familie.

„Deja în spital noi am început să luăm toate măsurile, să identificăm toți contacții – lucrători medicali și pacienți. Din păcate, probabil din insuficiență de teste, sunt testați la COVID-19 doar cei cu simptome. Din acest motiv, unii dintre medicii noștri, fiind conștienți de faptul că au intrat în contact cu pacienții, au făcut teste cu plată. Vreo 8 lucrători medicali s-au testat și astfel au fost depistați vineri 3, sâmbătă încă 2 și ieri încă 6, deci 11. Sunt medici și asistenți medicali”, precizează medicul.

„Săptămâna trecută noi nu înregistram niciun caz de COVID-19 în raion. Însă la un moment dat, două asistente din secția de terapie au manifestat niște semne clinice ale bolii. Aceleași semne le-a manifestat și o pacientă din aceeași secție, manifesta aproximativ aceleași simptome. Noi am anunțat Serviciul 112 și toate au fost luate la Bălți, ca fiind suspecte. Acolo au fost depistate pozitiv la Sars-Cov-2”, spune medicul epidemiolog al Spitalului din Glodeni, Tudor Lupașcu, într-un interviu pentru portalul Sanatateinfo.md.

