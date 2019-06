Menta: beneficii pentru sănătate

Andrei Năstase putea să voteze împotriva Rusiei şi sigur n-ar fi picat guvernul, coaliţia, etc. Putea să se abţină. Nu. El a votat pentru Rusia.

Astăzi am avut o convorbire telefonică cu Președintele României, Klaus Iohannis, scrie prim-ministra Maia Sandu pe Facebook,

Reduce apetitul. Iată o veste bună pentru doamnele şi domnişoarele care urmează o dietă şi îşi doresc să scape de kilogramele în plus. Uleiul esenţial de mentă te ajută să scapi de senzaţia de foame şi, cel mai probabil, ulterior să scazi în greutate.

Distruge germenii din cavitatea bucală. Pe lângă faptul că oferă un aer proaspăt şi o respiraţie fresh, menta are proprietăţi antibacteriene care ajută la eliminarea sursei mirosurilor neplăcute: germenii.

Te scapă de durerile de cap. Ingredientul activ pe care îl conţine menta este mentolul. Mici studii au arătat că aceasta are proprietăţi de reducere a migrenelor. De asemenea, reduce alte simptome precum sensibilitatea, stările de greaţă şi vomă, în timp ce în urma altor studii s-a demonstrat că aplicarea uleiului de mentă pe frunte şi tâmple poate ajuta la eliminarea tensiunii de la nivelul capului.

Mentă: beneficii pentru sănătate Ameliorează disconfortul de la nivelul stomacului. Menta are compuşi care ajută la relaxarea ţesuturilor tractului intestinal. În urma câtorva studii s-a demonstrat că, pe lângă alte ierburi, menta ajută la eliminarea durerilor de stomac ale copiilor, în timp ce alte studii arată că poate ajuta la eliminarea stărilor de greaţă şi vomă din urma chimioterapiei.

Despre mentă, numai de bine! Este o plantă ierboasă aromatică folosită de mii de ani, nu doar pentru gustul sau mirosul pe care-l are, ci şi pentru beneficiile pentru sănătate. O regăsim tot mai des în jurul nostru, de la produse de îngrijire, până la alimente, băuturi, smoothie-uri şi cocktail-uri. Frunzele de mentă conţin numeroase uleiuri esenţiale, printre care se numără mentol, menton şi limonen şi, pentru că cel mai cunoscut şi consumat ceai este cel de mentă, acesta este folosit nu doar pentru gust, ci şi pentru beneficiile pentru sănătate.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)